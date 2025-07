Vienmēr būtiskais jautājums: vai "EuroBasket 2025" atnesīs Latvijai 90 miljonus?

Sadarbības līgumi ir noslēgti ar sešām viesnīcām - "Pullman Riga Old Town", kuru pārvalda SIA "Hotel J24", "Grand Poet by Semarah Hotels", kuru pārvalda SIA "Semarah Hotel Management", "AC Hotel by Marriott Riga" ("AC Hotel Riga"), kuru pārvalda SIA "Legendhotels Latvija", "Grand Hotel Kempinski Riga", kuru pārvalda SIA "Mira-G", kā arī ar vienu no "Radisson Blue" viesnīcām un vienu no "Park Inn by Radisson" viesnīcām, kuru atbilstību prasībām izvērtēja arī FIBA pārstāvji. Cipruss sacīja, ka nevar atklāt viesnīcu precīzus nosaukumus drošības apsvērumu dēļ.