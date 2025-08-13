Latvijā tapusi īsta formula, ko būvējusi RTU studentu komanda
Latvijā ir daudz spožu prātu, kas spēj uzbūvēt automobiļus, laivas un lidaparātus. Taču šodien mēs apskatīsim īstu formulu, ko radījuši studenti.
RTU "studentu formulas" komandā ir 36 cilvēki, un to vada komandas kapteine un projekta vadītāja Elīza Ripa: "Šī ir mūsu otrā mašīna." Pirmo studentu būvēto formulu varējām apskatīt "Inter Cars Latvija" rīkotājā Jaunā Automehāniķa konkursā. Armands Umbraško, Inter Cars Latvija mārketinga nodaļas vadītājs: "Par pirmo formulu bija liela interese gan no dalībniekiem, gan no mediju puses."
Jaunā automehāniķa konkurss aizsāka sadarbību starp "Inter Cars Latvija" un RTU studentu formulas komandu. Ivars Klints, "Inter Cars Latvija" projektu vadītājs: "Uzsākot sadarbību ar formulas komandu man bija skepse, jo nevarēju iedomāties, ko varam piedāvāt no klāsta kas domāta ielas automašīnai." Otrā studentu būvētā sacīkšu mašīna ir krietni progresīvāka par pirmo. Motors ir 700 kubikcentimetru dzinējs no motocikla Yamaha MT-07, kam jaudas ierobežošanas nolūkā uzstādīts noteikumos paredzētais 20 mm gaisa ieplūdes restriktors. Līdz ar to studentu formulas nav pērkonīgi jaudīgas. Taču nākamajiem inženieriem ir plašas iespējas izpausties citādi.
"Inter Cars Latvija" ilgstošais ieguldījums jauno automehāniķu konkursā devis rezultātus. Pagājušā gadā starptautiskajā finālā Latvijai otrā vieta, šogad - uzvara. Tāpēc nākošgad konkursa starptautiskais fināls notiks Latvijā.
RTU studentu formulas komandai sacensību sezona jau rit pilnā sparā. Tikko aizvadītas sacīkstes prestižā posmā Austrijā. Tur sasniegt augstāku rezultātu neļāva tehniskas problēmas. Taču komanda nenolaiž rokas un turpina uzlabot savu izgudrojumu. Nākamais posms būs Polijā, kur RTU komanda jau "ies uz rezultātu."