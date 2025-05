FOTO: 800 litru soļankas, 2200 maizītes un, protams, alus! Ko pēc finiša LIDO atpūtas zonā baudīja maratonisti?

“LIDO atbalsts mums ir patiesi nozīmīgs,” uzsver “Rimi” Rīgas maratona organizators Aigars Nords. “Mēs esam viens no lielākajiem nacionālajiem notikumiem, un LIDO, kas jau sen kļuvis par vienu no Latvijas simboliem, šeit ieņem īpašu vietu. Es ceru un ticu, ka arī maratons nu ir daļa no Latvijas identitātes. Kad Rīgā ierodas skrējēji no visas pasaules, mums ir iespēja ne tikai parādīt, cik skaista ir galvaspilsēta un cik viesmīlīga – Latvija, bet arī ļaut izbaudīt mūsu bagātīgo kulināro mantojumu. Un tieši par to vienmēr ar lielu sirsnību gādā LIDO.”