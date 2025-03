Globāli skaļākais no šīs nedēļas notikums – Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidenta vēlēšanas. Pirmo reizi organizācijas vēsturē to vadīs sieviete, turklāt no Āfrikas – zimbabviete Kirstija Koventrija. Dažas dienas pirms vēlēšanām viņas vecāki nonāca laupītāju gūstā, kas par laimi beidzās bez lielākas nelaimes. Tomēr vēl vairāk par Koventriju tika runāts viņas viedokļa sakarā, proti, topošā SOK vadītāja uzskata, ka konfliktiem nevajadzētu būt par iesmeslu, kāpēc valstis tiek izslēgtas no sporta dzīves. Šādi izteikumi, daudzuprāt, tiek tulkoti kā Krievijas agresijas normalizēšana. Cērsim, ka divkārtējā olimpiskā čempione labāk iedziļināsies pasaulē notiekošajā, ja vien viņa savā viedoklī nav Krievijas atbalstītāja. Uz šīs agresorvalsts vēlmi manipulēt ar pasaulē notiekošo norādīja arī pašreizējais SOK prezidents Tomass Bahs, kurš norādīja, ka alžīriešu bokseres Imanes Helifas nomelnošanas kampaņa ir Krievijas pirksts. Kā jau ierasts, neiedziļinoties faktos, Helifu par “kādreizējo vīriešu bokseri, kurš izdomā sist sievietes” dēvēja ASV prezidents Donalds Tramps. Alžīriete pavēstījusi, ka vislabākais veids, kā atriebt šos komentārus, būtu izcīnīt zelta medaļu Losandželosas spēlēs. Tikmēr Kristapa Porziņģa pārstāvēt;a Bostonas “Celtics” kļuva par pasaulē visu laiku dārgāko sporta komandu, jo tā tika pārdota par vairāk nekā 6 miljardiem ASV dolāru. Prāvs kumoss vērtībā noteikti arī mūsu tautietim un viņa veikumam ķeltu kreklā.