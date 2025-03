Kaspars Cipruss par jauno Latvijas izlases treneri: “Ja man prasītu pirms šīs sezonas, es teiktu, ka ārzemnieks"

Latvijas izlasi kopš 2021. gada trenē Luka Banki un pacēlis komandu iespaidīgos augstumos. 2023. gadā Latvija izcīnīja piekto vietu Pasaules kausa finālturnīrā un pašlaik atrodas pasaules ranga devītajā vietā. Tomēr itāliešu speciālists pavēstījis, ka pēc šī gada Eiropas čempionāta finālturnīra, kā izšķirošās spēles notiks Rīgā, amatu atstās.



Tiesa, pirms četriem gadiem gan Latvijas izlase, gan Banki atradās ļoti zemos punktos. “Tas vārds visu laiku izskanēja, viņš bija viens no tobrīd nenovērtētiem treneriem. Viņa CV ir diezgan iespaidīgs, vienkārši karjerā bija noticis kritiens. Tu divreiz zaudē Bulgārijai, tev nav budžeta, tev ir spēlētāji, bet viņi, iespējams, negribēs spēlēt. Atnākot Lukam, daži spēlētāji tiešām ne uzreiz rāvās, nācās meklēt komunikāciju. Tas bija diezgan izaicinoši. Pašlaik kārtis ir daudz labākas,” intervijā Cipruss atcerējās Banki piesaistīšanu. “Kurš pirms četriem gadiem zināja Luku Banki? Viņš bija ļoti augsta līmeņa treneris pirms desmit gadiem un Latvijas izlasei bija labi sasniegumi pirms astoņiem gadiem. Tomēr pirms četriem gadiem abi atradāmies pagrabā. Abām pusēm bija potenciāls, un tās sāka kopā augt.”



Tagad situācija ir radikāli mainījusies un LBS ģenerālsekretārs pauž, ka izlasei būs nepieciešams arī atbilstošs augstākā līmeņa treneris. Viņš neizslēdz, ka par tādu var kļūt arī šosezon ļoti sekmīgi Vācijas Bundeslīgā strādājošais latviešu speciālists Jānis Gailītis, tomēr pašlaik vairāk sliecas uz ārzemnieku. “Ja man prasītu pirms šīs sezonas, es teiktu, ka ārzemnieks, bet Jānis Gailītis ar savu izaugsmi pārsteidzis daudzus. Tā kā pasaules rangā atrodamies diezgan augstu, es gribētu, lai izlasei būtu tāda paša līmeņa treneris. Ja šosezon un gaidāmajā vasarā Jānis turpinās strauji spert soļus uz priekšu, viņš noteikti būs viens no galvenajiem kandidātiem.”



Lielākajā daļā izlašu galvenie treneri savus pienākumus apvieno ar darbu klubā un Kaspars Cipruss stāsta, ka tā noteikti būs arī pie mums.



“Dzirdu, cilvēki tagad izsakās, ka mums nevajagot treneri no Eirolīgas. Mīlīši, ja jūs negribat treneri no Eirolīgas, negribat no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) un negribat treneri, kurš pašlaik vada kādu citu no pasaules 24 labākajām izlasēm, tad ko mēs ņemsim? Pirmā desmitnieka izlasei simto vai divsimto treneri? Tas tā nenotiek. Ja mēs gribam labu treneri, skaidrs, ka viņš strādās arī Eirolīgā vai kādā spēcīgā nacionālajā čempionātā. Supertreneri tāpat vien pa zemi nemētājas,” stāsta LBS ģenerālsekretārs. “Labiem treneriem vienmēr būs labi līgumi un gandrīz neviena izlase nevar ne atļauties maksāt, ne nodrošināt pietiekamu darba apjomu, lai treneris strādātu tikai pie viņiem. Tas ir tāpat kā mūsu spēlētājiem pateikt, ka galvenā ir izlase, tāpēc viņi nedrīkst iet uz Eirolīgas klubiem un uz NBA ne tik. Tas ir absurds, tā nebūs!”



Lietuvas Basketbola federācija jau izvirzījusi visām savām izlasēm šogad sasniedzamos mērķus, tomēr Cipruss no konkrētu uzdevumu nosaukšanas izvairās, jo rezultātus ietekmēt var ne tikai pašu sniegums, bet arī veiksme. “Mūsu mērķis paliek nemainīgs – viss, ko mēs, Basketbola savienība, darām, ir ar virsmērķi popularizēt basketbolu Latvijā. Rezultāts ir tas, ko bieži vien nevaram ietekmēt, tur pastāv arī veiksmes faktors. Basketbols Latvijā šobrīd atrodas savā augstākajā līmenī kopš neatkarības atgūšanas, lai ko atsevišķi skeptiķi vai politbiznesmeņi teiktu. Izlases spēles tiek regulāri izpārdotas, mēs turpinām iet uz augšu. Uzkāpt vienmēr ir vieglāk nekā noturēties. Esam uzkāpuši, tagad jāsāk turēties.”



Basketbola popularitātes strauju pieaugumu, kas lielā mērā noticis, pateicoties izlases panākumiem, parāda arī statistika. Ja 2020./2021. gada sezonā audzēkņu skaits sporta skolās bija 7785, šosezon basketbolā reģistrēts jau 9051 jaunais sportists, kaut bērnu skaits mūsu valstī arvien samazinās. Plašu interviju ar Kasparu Ciprusu par šīm un daudzām citām tēmām lasiet žurnāla "Sporta Avīze" marta numurā.