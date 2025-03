Latvijas futbola fani pirms mača pret Angliju izpērk sektoru leģendārajā Vemblija stadionā

2000 biļetes tika piedāvātas Latvijas līdzjutēju sektoram. Latvijas Futbola federācija vairākas reizes informēja par iespēju iegādāties biļetes. Šobrīd tās vairs nav pieejamas, kas nozīmē to, ka Latvijas izlase var gaidīt lielu fanu atbalstu. Jāatgādina, ka Lielbritānijā dzīvo nozīmīga latviešu kopiena. Tiek lēsts, ka Lielbritānijā dzīvo ap 70 tūkstošiem latviešu, kas tādā veidā var ļaut tiem izmantot vienu no iespējām doties klātienē atbalstīt Latvijas sporta komandu. Kad Latvijas basketbola izlase 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā spēkojās pret Lielbritāniju, tad Ņūkāslas arēnā Latvijas izlase varēja justies gandrīz kā mājās. 90 tūkstošu ietilpstošajā Vemblijā to būs grūti panākt, taču tāpat divi tūkstoši atbalstītāju izbraukumā ir vērā ņemams rādītājs.