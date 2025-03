Pirms vēsturiskā dueļa Vemblijā jāspēkojas pret labi zināmu pretinieku. Latvijas futbola izlase sāks Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu

Ne visās grupās ir zināmas visas dalībnieces. Astoņās no 12 tās vēl līdz galam noskaidrosies pēc UEFA Nāciju līgu ceturtdaļfināliem, kuros piedalās Nīderlande, Spānija, Francija, Vācija, Itālija, Horvātija, Dānija un Portugāle. Līdz ar to Pasaules kausa kvalifikāciju marta beigās uzsāk četras no 12 grupām. K grupā šodien spēkosies arī Anglijas un Albānijas izlases, bet 24. martā Latvijas izlase viesosies Vemblija stadionā pie futbola dzimtenes Anglijas futbolistiem. Sagaidāms, ka Paolo Nikolato trenēto komandu klātienē atbalstīs ap diviem tūkstošiem latviešu fanu, kuri paspējuši izpirkt atvēlēto viesu sektoru.