RFS un “Riga” kā galvenās favorītes un bez “Valmieras”: pavasarīgos laikapstākļos sāksies Virslīgas sezona

Kodolu noturējusi čempione RFS, kas spējusi papildināties ar vairākiem ārzemniekiem kā Žeremiju Porsānu-Klementē (no “Valmiera”), Mors Tallā (no “Auda”) un Jukijoši Karašima (no Lietuvas spēcīgākā kluba Viļņas “Žalgiris). No “Valmieras” uz klubu pārcēlies aizsargs Niks Sliede. RFS sakarā gan jāmin, ka klubam praktiski nav bijušas īstas starpsezonas, jo tikai janvāra beigās komanda noslēdza iepriekšējo sezonu ar dalību UEFA Eiropas līgā. Tās ietvaros izdevās izcīnīt piecus punktus pret tādiem klubiem kā Amsterdamas “Ajax”, Briseles “Anderlecht” un Stambulas “Galatasaray”. “Lai gan iepriekšējā sezona bija gara, noguruma no futbola nav, jo mēs mīlam šo sporta veidu,” preses konferencē teica galvenais treneris Viktors Morozs, kuru atzina par Trīs Zvaigžņu balvas 2024. gada labāko treneri.