“Mēs negribam apstāties!” Gada treneris Viktors Morozs jau kaļ nākamos mērķus un gaida dueli pret kādu viņam īpaši tuvu komandu

“Jā, futbola dzīvē pavisam noteikti tas ir bijis labākais gads, taču mēs negribam apstāties. Mums ir mērķi un mēs redzam, ko varam uzlabot. Nākamajā sezonā mēģināsim, ja ne atkārtot, tad vismaz paveikt kaut ko līdzīgu,” atklāja RFS galvenais treneris, kura vadībā spēles šķirotas netiekot – visas esot svarīgas. “Kaut vai spēlējot kausā ar ne to labāko sastāvu, mēs gatavojam spēlētājus tā, lai viņi izdarītu visu, lai uzvarētu. 2024. gadā mums izdevās uzvarēt. Nav garantijas, ka to izdosies atkārtot, taču ir garantija, ka mēs izdarīsim visu no mums atkarīgo.”