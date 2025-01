“Īsti amerikāņu kalniņi!” Gada uzlecošā zvaigzne Kristians Fokerots 2024. gadu sāka ar neziņu, bet noslēdza ar tituliem

“Ja godīgi, vēl neesmu par to domājis, jo ir grūti izvērtēt,” īsi pēc otrās balvas saņemšanas Trīs Zvaigžņu ceremonijā viņš atbildēja par to, kura no atzinībām viņam ir nozīmīgāka. Nedaudz padomājis, atbilde gan sekoja. “Laikam jau tā pirmā nominācija par uzlecošo zvaigzni. Domāju, ka tas kausiņš paliks pie manis un man ar nevienu tas nav jādala.” Šādas balvas iegūšana gan var dot papildus motivāciju turpmākajā sportista karjerā, kam piekrita arī Fokerots. “Citus gadus šo balvu esmu skatījies televīzijā. No visām šī tomēr ir nozīmīga. Šķiet, ka šī balva ir kas prestižs. Domāju, tas dos papildus motivāciju, redzot, ka plauktā stāv šis apbalvojums.”