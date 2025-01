FOTO: "Trīs Zvaigžņu balvā" triumfē Kitija Laksa, Kristaps Porziņģis un Toms Skujiņš

Gada sportistes nominācijā bija nominētas piecas kandidātes, no kurām par labāko atzīta basketboliste Kitija Laksa, kas 2024. gadā izcīnīja Eirolīgas un Turcijas čempiones titulu kopā ar "Fenerbahce" komandu, kā arī ir Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere. Vīriešu konkurencē uz Gada sportista titulu arī kandidēja pieci nominanti un, ņemot vērā spilgtos un nebijušos sasniegumus, ne žūrija, ne sabiedrība nespēja no tiem izvēlēties vienu, līdz ar to žūrijas sēdē tika pieņemts lēmums pasniegt divas balvas vienā nominācijā - riteņbraucējam Tomam Skujiņam par lielisku startu Parīzes Olimpiskajās spēlēs, izcīnot 5. vietu grupas braucienā, un par pārsteidzošu sniegumu sezonas garumā, izcīnot 2. vietu prestižajās "Strade Bianche" un 10. vietu Lielās Flandrijas viendienas sacensībās, 4. vietu "Tour de France" velobrauciena 18. posmā un 4. vietu pasaules čempionātā, un basketbolistam Kristapam Porziņģim, kurš pirmo reizi Latvijas vēsturē izcīnījis Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) čempiona titulu Bostonas "Celtics" komandā, kā arī sezonas laikā uzrādījis lielisku sniegumu.