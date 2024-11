Veselība, situācija klubā un vienkārši atteikums. Kāpēc ir tik liels spēlētāju iztrūkums Latvijas basketbola izlasē?

Andrejs Gražulis turpina pakāpenisko atgriešanos pēc priekšlaicīgām 2023./2024. gada sezonas beigām ceļgala traumas dēļ. “Cik zinu no Lukas, tad viņa atlabšana pēc traumas nav notikusi tik labi. Tas gan jau arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņa iesaiste klubā ir mazāka,” par Gražuļa pieejamību un situāciju Boloņa teica Jānis Gailitis, pieskaroties arī Anžeja Pasečņika stāstam. “Anžejs ir parakstījis līgumu Turcijā ar jaunu klubu, un situācija ir tāda, ka viņa vajadzība atrasties klubā ir pastiprināta, un mēs to respektējam.” Pirms sezonas Pasečņiku atlaida NBA klubs Milvoki “Bucks”, ar kuru viņš bija noslēdzis divvirziena līgumu. Tas rezultējās darba atrašanā Turcijas augstākās līgas vienībā Bursas “Tofas”, kuras sastāvā viņam tikai viens mačs un veseli 13 punkti. Šoreiz var saprast apstākļus, kurā Pasečņikam jāiejūtas jaunajā klubā un vidē. Tomēr nevar aizmirst, ka Lukas Banki laikā situācija ap Anžeja Pasečņika pieejamību bijusi dažāda. Atsevišķās reizēs to ietekmējušas hroniskās veselības problēmas ar Ahilleja cīpslu, kas ik pa laikam arī sezonas laikā liedzis doties palīgā izlasei.