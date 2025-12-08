Vīriešu trūkums Latvijā spiež sievietes īrēt "vīru uz stundu" - Rietumu mediji pēta, kāpēc šis pakalpojums pie mums kļuvis tik populārs
Ievērojamais vīriešu trūkums Latvijā, kas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, piesaistījis vairāku Rietumu mediju uzmanību, kuri raksta, ka šī demogrāfiskā situācija Latvijā veicinājusi pakalpojuma "vīrs uz stundu" popularitāti sadzīves darbu veikšanai.
Atsaucoties uz nesen publiskotu "Eurostat" ziņojumu, ASV izdevums "New York Post" norāda, ka Latvijā sieviešu ir par 15,5% vairāk nekā vīriešu, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienībā. Savukārt vecuma grupā virs 65 gadiem sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu divas reizes, liecina "World Atlas" dati. Turklāt sievietes Latvijā vidēji dzīvo par 11 gadiem ilgāk nekā vīrieši.
Lai kompensētu vīriešu trūkumu sadzīvē, sievietes arvien biežāk izmanto pakalpojumus, kas piedāvā noalgot meistarus dažādu saimniecisku darbu veikšanai – no krānu labošanas un mēbeļu montāžas līdz sienu krāsošanai.
Tādas platformas kā "Komanda24" un "Remontdarbi.lv" piedāvā "vīrus ar zelta rokām" santehnikas darbiem, galdniecībai, remontiem vai sadzīves tehnikas uzstādīšanai, vēsta ASV medijs.
Šim jautājumam uzmanību pievērsis arī britu izdevums “The Sun”. Medijs aptaujājis arī vietējās iedzīvotājas. Kāda sieviete vārdā Danija, kura strādā pasākumu organizēšanas jomā, norādījusi, ka 98% viņas kolēģu ir sievietes. "Tajā nav nekā slikta... bet līdzsvaram gribētos, lai būtu vairāk vīriešu, ar kuriem paflirtēt vai parunāties. Tā ir vienkārši interesantāk.Viņas draudzene Zane piebildusi, ka tieši šī iemesla dēļ daudzas paziņas devušās uz ārzemēm, lai atrastu dzīvesbiedrus tur.
Eksperti šo dzimumu disbalansu skaidro ar vīriešu ievērojami zemāku paredzamo dzīves ilgumu, ko ietekmē veselības stāvoklis un dzīvesveida izvēles. "World Atlas" dati liecina, ka vīrieši Latvijā smēķē aptuveni trīs reizes biežāk nekā sievietes (31% pret 10%), kā arī viņiem biežāk ir liekais svars vai aptaukošanās (62% vīriešu pret 57% sieviešu).