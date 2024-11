"Ir tādi, kuri četras vai piecas reizes atraida izlasi!" Jānis Gailītis skaidro Latvijas basketbola izlases sastāvu

Latvijas basketbolisti 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā piektdien savā laukumā uzņems Beļģiju, ar kuru pirmdien aizvadīs vēl vienu maču izbraukumā. "Ļoti nozīmīgi pārbaudījumi pierādīt, ka basketbols nav atkarīgs no šaura spēlētāju loka kaut vai tāpēc, ka šajā sastāvā ir daudz spēlētāju no vietējā čempionāta. Pierādīt, ka viņi ir konkurētspējīgi. Otrs arī tas, ka spējam noturēt komandas kultūru un stilu tajā pašā reizē bez galvenā trenera," teica Gailītis. "Tas ir izaicinājums visai komandai. Vai ar to būs pietiekami, lai uzvarētu spēles - to mēs vēl redzēsim, jo pretinieks ir stiprs. Beļģija ir īpaši uz izlašu logiem spēcīgs pretinieks," viņš turpināja.