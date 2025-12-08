Policija Cēsu pusē aptur auto, kuru vada 10 gadus vecs bērns, kamēr tēvs atrodas stiprā reibumā
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde svētdien, 7.decembrī, fiksējusi divus smagus gadījumus, kad stipri iereibuši pieaugušie apdraudējuši bērnus – vienā gadījumā tēvs ļāvis auto vadīt 10 gadus vecam dēlam, bet otrā iereibusi sieviete stūmusi zīdaiņa ratiņus.
Naktī uz svētdienu, ap plkst.1.30, Cēsu novada Raiskuma pagastā, uz autoceļa Unguri–Lielstraupe–Brasla, policijas norīkojums pamanīja nepārliecinoši vadītu automašīnu "Volvo". Apturot transportlīdzekli, likumsargi piedzīvoja negaidītu situāciju – pie stūres atradās 10 gadus vecs zēns.
Automašīnas aizmugurējā sēdeklī atradās zēna tēvs, kurš bija stiprā alkohola reibumā. Vīrietim konstatēta 2,56 promiļu alkohola koncentrācija. Policija ģimeni nogādāja dzīvesvietā, bet pret tēvu sākts administratīvais process.
Savukārt svētdienas vakarā, ap plkst.18, Alūksnes novada Mārkalnes pagastā policisti pamanīja 1995.gadā dzimušu sievieti, kura stūma bērnu ratiņus ar 2024.gadā dzimušu zīdaini. Pārbaudē noskaidrots, ka sieviete atrodas 2,00 promiļu reibumā. Izvērtējot riskus bērna drošībai, zīdainis nodots mediķu apskatei un aprūpei.
Abos gadījumos policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu par šādu pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro (42 naudas soda vienībām).
Valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un, redzot situācijas, kurās pieaugušo rīcība vai reibuma stāvoklis apdraud bērnu drošību, nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruni 112.