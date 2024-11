Video: drīz būs ierindā? Dairis Bertāns pēc gūtā savainojuma jau redzams Latvijas basketbola izlases treniņā

Lai arī šajās divās spēlēs Daira Bertāna kapteiņa pienākumus valstsvienībā pārņems Rihards Lomažs, vecākais no brāļiem Bertāniem tāpat ir manāms izlases treniņos. Kā novēroja Jauns.lv, tad 19. novembra treniņā Dairis turpināja atlabšanu no ceļgala traumas, darbojoties pēc individuālās programmas. Tas nozīmē - viņš grieza velotranžieri, veica vingrinājumus, kā arī atstrādāja metienu uz "Arēna Rīga" groziem. Kā preses konferencē atzina viens no treneriem Jānis Gailītis, tad bez Daira uz izlases treniņiem ieradies arī Dāvis Bertāns, kuram arīdzan spēlēt šajos mačos liedzis savainojums.