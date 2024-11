Vai jaunības azarts palīdzēs? Latvijas basketbola izlasei Eiropas čempionāta kvalifikācijā pirmais duelis pret Beļģiju

Latvijas izlasē izmaiņas redzamas arī uz komandtiltiņa. Noslogotības dēļ ULEB Eirolīgas klubā Boloņas “Virtus” uz Rīgu nav devies Luka Banki un pamīšus treniņus vada viņa asistenti, Jānis Gailītis un Artūrs Visockis-Rubenis. Sagaidāms, ka uz papīra jeb oficiāli kā galvenais vienu no spēlēm novadīs Gailītis, bet otru – “Liepājas” galvenais treneris. “Ļoti nozīmīgi ir pierādīt, ka basketbols nav atkarīgs no šaura spēlētāju loka kaut vai tāpēc, ka sastāvā ir daudz spēlētāju no vietējā čempionāta. Otrs ir arī tas, ka spējam noturēt komandas kultūru un stilu arī bez galvenā trenera. Tas gan ir izaicinājums visai komandai. Vai ar to būs pietiekami, lai uzvarētu spēles, to vēl redzēsim. Pretinieks ir stiprs. Īpaši uz izlašu logiem Beļģija ir spēcīgs pretinieks,” situāciju preses konferencē vērtēja Jānis Gailītis.