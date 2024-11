Aiz muguras grūtākā pirmssezona. Kristers Zoriks uz Latvijas basketbola izlasi ieradies labā formā

“Neteiktu, ka treniņā bija kas jauns,” par līdzšinējiem treniņiem saka Zoriks. “Varbūt tā bija tiem džekiem, kas šeit bijuši mazāk. Viņiem līdz ar to bijusi jauna informācija. Vairāk atkārtojām to, ko jau zinām, un pāris dienu laikā ir jāpaspēj saspēlēties.” Kādi var būt ceļa vārdi potenciālajiem debitantiem? “Cik vien ātri var jāķer visa informācija un jābūt drošiem.” Zoriks pauž, ka izlasē jau ilgāk esošie spēlētāji palīdz jaunajiem arvien ātrāk iejusties, taču kopumā atgriezeniskā saite jūtama no katra spēlētāja. “Man arī palīdz kāds cits!”