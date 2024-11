Sākas cīņa par otro vietu Nāciju līgas grupā: Latvijas futbola izlasei viesošanās pie līderes 

Pirms noslēdzošajām divām spēlēm C4 grupā ir minimāla intriga par to, kura izlase pacelsies uz B līgu. Visdrīzāk par to kļūs tieši šīs dienas pretiniece Ziemeļmaķedonija, kura nav zaudējusi vēl nevienā no četrām spēlēm. Vienīgo reizi, kad zaudēti punkti, bijis izbraukumā pret Fēru salām. Arī abu komandu pirmajā mačā “Skonto” stadionā pirms mēneša Ziemeļmaķedonija pierādīja savu spēku, protot labāk izmantot savas vārtu gūšanas izdevības (3:0). Tai pietiks ar vienu izcīnītu punktu divos mačos (vēl arī pret Fēru salām), lai nodrošinātu pirmo vietu grupā un paceltos uz B līgu.