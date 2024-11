Raimonda Kroļļa sāgas turpinājums: “Triestina” nesoda agresīvo treneri Klotē, kurš formāli atvainojas

Kamēr Latvijā runā par Kroļļa aizstāvēšanu un 23 gadus vecajam futbolistam sniedz atbalstu, tikmēr Itālijā no šīs situācijas visdrīzāk nekāda mācība vismaz pagaidām nav gūta. Šodien ar publisku paziņojumu nākusi klajā Kroļļa pārstāvētā “Triestina”, kuras ģenerālmenedžeris paudis uzticību galvenajam trenerim. Savāda rīcība šādos apstākļos, lai neteiktu vairāk! “Kopš strādāju klubā, tā īpašnieki veikuši nozīmīgas investīcijas, lai tas attīstītos, un tādā veidā nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kā arī iespēju izveidot organizāciju, ar kuru pilsētā cilvēki lepotos. Diemžēl šī brīža rezultāti par to neliecina. Šobrīd atrodamies sarežģītā brīdī. Visi klubā strādā zem liela spiediena. Mums ir ātri jāuzlabo rezultāti, lai demonstrētu savas spējas kluba īpašniekiem un faniem. Mēs izvēlējāmies Hosepu Klotē viņa harizmas dēļ un vēlmes iesaistīties klubā grūtas sezonas laikā. Viņš visu laiku dzīvo ar vienu mērķi – uzvarēt un izveidot spēcīgu futbolistu grupu, kas šo uzdevumu var realizēt. Šī kaisle rezultējās ar nevajadzīgu incidentu, kas nepārstāv mūsu komandas vērtības. Hoseps to labi zina, un man nedēļas nogalē ar viņu par šo tēmu bija garas pārrunas. Mēs vienojāmies, ka īsā laikā ir izveidojusies savstarpējā uzticība, ko šis atgadījums var tikai vairot. Kā organizācija ticam, ka kopā varam tikt ārā no šīs grūtās situācijas, tāpēc raugās uz priekšu mūsu sadarbībā,” minēts komandas paziņojumā, pēc kā sekojusi vāja Klotē publiska atvainošanās Krollim.