Latvijas Futbola federācija spērusi pirmo soli Raimonda Kroļļa aizstāvībā, viņš jau pievienojies valstsvienībai

Nedēļas nogalē plašu rezonansi guva situācija Itālijas pēc spēka trešajā līgā, kur notikumu epicentrā atradās Latvijas futbolists Raimonds Krollis. C sērijas mačā “Triestina” sastāvā pret “Gianna Ermino” Krollis par nedisciplinētību 33. minūtē nopelnīja noraidījumu un uz to asi reaģēja galvenais treneris Hoseps Klotē, kurš vairākas reizes papurināja Krolli. Latvietis uz to nereaģēja un vēlāk devās uz ģērbtuvēm. Pēc spēles Klotē, kurš strādājis arī pie okupantiem Krievijā, savu rīcību attaisnoja un pauda, ka Krollis viņa vadībā vairs nespēlēšot. Klubs pēc incidenta nāca klajā ar paziņojumu, ka to izmeklēs, bet Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko publiski izteicās par iespēju vērsties Itālijas Futbola federācijas Federālajā tiesā.