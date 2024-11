Vai būs pārliecinoša uzvara? Latvijas sieviešu izlase uzņems nomināli vājāko Īriju

Sarunā ar žurnālistiem Gulbis gan vēl bija neziņā par sastāvu, kas ceturtdienas vakarā dosies laukumā. Visdrīzāk lielākās galvassāpes treneriem var radīt saspēles vadītājas funkcijas. Vēl pirms iepriekšējā Eiropas čempionāta par karjeras beigām paziņoja Elīna Babkina, bet šobrīd pauzi no basketbola ņēmusi Ieva Pulvere, kura ir otrā bērna gaidībās. Visai iespējams, ka viņa basketbolā var arī vairs neatgriezties. Līdz ar to jautājums par to, kura spēlētāja vadīs Latvijas izlases saspēli, ir pietiekami aktuāls. Viena no potenciālajām līderēm Jasa Spānijā pie ievērojama spēles laika nav tikusi, talantīgā Raina Tomašicka devusies studēt un spēlēt basketbolu NCAA, bet viņas vienaudze Enija Vīksne (pēdējo gadu vadošā saspēles vadītāja jaunatnes izlasēs) atkopjas pēc savainojuma. “Vieta nevienai nav nodrošināta. Viss atkarīgs, kā viņas sevi parādīs treniņos,” par sastāva izvēlēm no 15 spēlētājām atbildēja Gulbis.