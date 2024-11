“Šī man ir dziedējoša sezona!” Latvijas izlases spēlētāja Kate Vilka atkal izbauda basketbolu

Pirms bija sācies treniņš ar savu vēstījumu klajā nācis galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kas rezonējis ar 28 gadus veco basketbolisti. “Trīs galvenie vēstījumi, kuri man visvairāk rezonēja – disciplīna, vienai otru padarīt labāku un izbaudīt procesu. Jājūt atbalsts no sestā spēlētāja, un no tā, ka spēlēsim mājās, kur ir arī mūsu ģimenes. Šī nedēļa ir lieliska ar to, ka mums nebūs spēles izbraukumā, bet gan pie savējiem.” Pirms šīm divām spēlēm Latvijas bilance ir 1-1 (zaudējums Francijai un pagarinājuma uzvara pār Izraēlu), kas dod otro vietu E grupā. Uz jautājumu, kādas mācības var dot pirmās divas spēles, Vilka min par pašatdevi laukumā.