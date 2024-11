Video: nav skaidrības par sastāvu un sieviešu basketbola aktualizēšana: Gulbis un Šteinberga pirms svarīgajām kvalifikācijas spēlēm

Pirmajā treniņu dienā nodarbību varēja apmeklēt žurnālisti, tiem izrādot nozīmīgu interesi par šo iespēju. Lielākā interese radās iegūt komentārus no galvenā trenera Mārtiņa Gulbja, kā arī Eirolīgā spēlējošajām Kitijas Laksas un Anetes Šteinbergas. Tam bija iemesls – gan Laksa, gan Šteinberga bija nokļuvušas kandidātu lokā uz ceturtās nedēļas labākās spēlētājas godu, to saņemot Polīnai Astjē. “Tas jāvērtē pozitīvi. Cerams, ka arī turpmāk spēsim Eirolīgā demonstrēt šādu performanci un palīdzēt savām komandām,” žurnālistiem par iekļaušanu starp labākajām atbildēja Šteinberga. Viņa šajā starpsezonā no Francijas pārcēlusies uz Poliju, turpmāk pārstāvot Polkovices KGHM (Eirolīgā 15,8 punkti un 6,3 atlēkušās bumbas, klubam bilance 1-3 un trešā vieta C grupā). “Iejutusies esmu labi. Klubs ir profesionāls, kas ilgus gadus spēlējis augstākajā līmenī un tādējādi sagaida rezultātu.” Lēmumu par pārcelšanos uz Poliju viņa pieņēmusi galvenokārt tā iemesla dēļ, ka klubs spēlē Eirolīgā. “Polija nebija mans mērķis. Lēmu, ka parakstīšu līgumu vēlu, neilgi pirms izlases. Vairs neesmu tā jaunākā spēlētāja. Vēlos sezonai sagatavoties kvalitatīvi. Mans mērķis bija spēlēt Eirolīgā, tāpēc arī tāds lēmums.”