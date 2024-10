Kas jauns basketbolā: Dāvim neiet Dubaijā, Lomažs un Strēlnieks bez līgumiem, izlasei drīz spēles

Lukas Banki vadībā Latvijas izlase nav aizrāvusies ar centru pārbagātību, bieži vien izvēloties spēlēt ar īsākiem, bet mobilākiem garajiem spēlētājiem. NBA esot Kristapam Porziņģim, un no šīs sezonas arī Anžejam Pasečņikam, itāļa laikos pie izlases stūres kā viena no pamatvērtībām bijis Klāvs Čavars. Viņš pēc sezonas Japānas B3 līgā pārcēlies uz Azerbaidžānu, kur spēlē jaunā Lietuvas galvenā trenera Rima Kurtinaiša vadībā “Sabah” klubā. Komanda nekvalificējās FIBA Čempionu līgai, bet sezonu turpina FIBA Eiropas līgā, Čavara statistikai pie 25 minūtēm laukumā gan esot niecīgai. “Sabah” spēlē arī Artjoms Butjankovs, kurš gan neatrodas izlases kandidātu lokā. Jādomā, ka pie izsaukuma uz izlasi varētu tikt gadu no gada pa karjeras kāpnēm augšup kāpjošais Kārlis Šiliņš (no BK "Liepāja" uz Vācijas bundeslīgu, bet tagad Itālijas A sērija). Šiliņš sezonu iesācis tiešām lieliski - Pistoijas "Estra" rindās trīs spēlēs vidēji 17,3 punkti un septiņas atlēkušās bumbas - interesanti, ka viens no aizvadītajiem mačiem bija arī pret "Virtus". espējams, centru trūkuma dēļ uzaicinājumu var izpelnīties "VEF Rīga" spēlētājs Pēteris Pinnis, kuram četrās apvienotās Latvijas - Igaunijas līgas spēlēs vidēji gūti 7,5 punkti un izcīnītas 4,8 atlēkušās bumbas.