"Jums jāredz, kā treniņos viņu sit!" Šarūns Jasikevičs pēc uzvaras Stambulas derbijā slavē Artūru Žagaru

Pēcspēles preses konferencē “Fenerbahce” galvenais treneris vispirms pauda, ka ir priecīgs par rezervistu devumu, bet spēles otrajā daļā pieļautas kļūdas, kas ļāvušas pretiniekiem atgriezties spēlē. Brīdī, kad viens no žurnālistiem sāka jautājumu par Artūru Žagaru, lietuviešu speciālists manāmi kļuva omulīgāks. “Lūk, tas ir jautājums,” viņš teica, pat nedzirdot to līdz galam. Turcijas medija pārstāvis jautāja, vai Artūru Žagaru var saukt par Eiropas Džonu Stoktonu. Jāatgādina, ka Stoktons uzskatāms par vienu no NBA visu laiku labākajiem saspēles vadītājiem – viņš joprojām ir NBA visu laiku labākais piespēlētājs ar 15,806 piespēlēm (daudzi gan norāda, ka milzīgais piespēļu apjoms mājas spēlēs esot mākslīgi “uzaudzēts”), karjeras slavas brīžus kopā ar Karlu Melounu piedzīvojot Jūtas “Jazz”. (Tiesa, abu saspēles vadītāju spēle stili ir visai atšķirīgi – Stoktons pragmatisks, piespēli meklējošs un uz paša pustālo metienu tendēts, kamēr Žagars eksplozīvs, dinamisks un bīstams no tālmetienu līnijas).