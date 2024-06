Bļugera un Šilova komandas biedram bail atgriezties Krievijā: “Nākamajā dienā es jau būtu Sibīrijā!”

Kanādas viens no vadošajiem sporta medijiem “Sportsnet” vēsta, ka šis aizsargs noteikti varētu būt viena no ģenerālmenedžera Patrika Alvina prioritātēm, jo 29 gadus vecais aizsargs, kurš sezonas laikā tika iemainīts no Kalgarī “Flames” kļuva par vienu no vienības aizsardzības balstiem. Ja regulārajā sezonā viņš pārsvarā darbojās trešajā pārī, tad izslēgšanas spēlēs viņa loma kļuva krietni lielāka.