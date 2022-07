Krievijas armijā piespiedu kārtā iesauktais olimpiskais varonis spējis nodot vēstījumu apkārtējiem

Jauns.lv jau vēstīja, ka jūlija sākumā kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Maskavas CSKA pamatvārtsargs Ivans Fedotovs, kurš vārtus sargāja arī visās sešos Krievijas Olimpiskās komitejas komandas mačos Pekinas olimpiskajās spēlēs, palīdzot izcīnīt sudraba medaļu, bija nolēmis pēc aizvadītās sezonas izmēģināt spēkus Ziemeļamerikā. Fedotovs Pekinā sešos mačos atvairīja 94,3 procentus pretinieku metienu, bet Gagarina kausa izcīņas izslēgšanas mačos 22 mačos tika galā ar 93,7% sāncenšu raidījumu. Turklāt abās sacensības izcīnīta otrā vieta. 201 centimetru raženā vārtsarga sniegums piesaistīja arī viņu savulaik draftējušās nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Filadelfijas “Flyers” interesi.

Somijā dzimušais Fedotovs jau bija informējis kluba vadību par plāniem pamest komandu un doties izmēģināt veiksmi NHL. Tomēr fakts, ka viņš pārstāvējis Krievijas armijas centrālo sporta klubu (CSKA abreviatūras tulkojums), viņam nenāca par labu. CSKA vadība piekodināja hokejistu nepamest viņu rindu, tomēr Fedotovs izvēlējās piepildīt savu sapni – parakstīt līgumu ar NHL komandu.

Mūsdienās armijas ietekme uz CSKA aktivitātēm ir krietni mazāka nekā padomju laikos, tomēr nav mainījies fakts, ka visa sporta industrija šajā valstī ir praktiski tikai valsts līdzekļu sponsorēta. CSKA gadījumā klubs ir pakļauts naftas gigantam “Rosneft”, bet vienības galva ir viens no diktatora Vladimira Putina biedriem oligarhs Igors Sečins.

Fedotova vēlme pamest Krieviju pēc līguma parakstīšanas ar “Flyers” tika uztverta kā mēģinājums izvairīties no militārā dienesta. Par sodu hokejists tika pie nozīmējuma dienestam Ziemeļu Ledus okeānā esošajā Novaju Zemļā. Rekrutācijas punktā Fedotovam esot kļuvis slikti ar veselību un viņš ticis hospitalizēts, tomēr, kā vēstīja Krievijas ziņu aģentūra TASS, hokejists esot atlabs un nogādāts militārajā bāzē Severomorskā Murmanskas apgabalā. Jaunākā informācija liecina, ka hokeja vārtsargs šobrīd varētu atrasties jau militārajā bāzē Arhangeļskā.

Hokejistam slepus esot izdevies nodot ziņojumu savai sievai Naģeždai, kura vīra vārdā publicējusi ierakstu sociālajos tīklos: “Šajā mūsu ģimenei un mīļajiem grūtajā laikā mēs nevaram nepamanīt, cik daudziem cilvēkiem visā pasaulē rūp ar Ivanu notiekošais. Pēc Ivana lūguma vēlos publicēt viņa pateicības vārdus: “Paldies visiem maniem atbalstītājiem, hokeja līdzjutējiem, sekotājiem par acīm redzamo atbalstu savos komentāros. Paldies, draugi, par manas situācijas neignorēšanu. Paldies ikvienam, kas atstājis savas emocijas manos vēstījumos. Es dzirdu jūsu balsis, un tas dod man spēku un atjauno ticību labākajam iespējama iznākumam šajā situācijā.

Arī KHL kluba Ufas “Salavat Julajev” kādreizējais kapteinis Grigorijs Paņins sociālajos tīklos paudis atbalstu Fedotovam: “Šajā brīdī ir viegli nesadzirdēt vai nesaskatīt apkārt notiekošo. Būsim godīgi, rīt kaut kas tāds var notikt arī ar mums. Ivans sasniedza katra hokejista sapni – NHL līgumu. Man ir pateikts, lai nejaucos svešās lietās un spēlēju hokeju. Arī Ivans to būtu gribējis. Līgai, spēlētāju asociācijai, un mums spēlētājiem būtu jāpalīdz viņam turpināt karjeru.

Fedotova advokāts Aleksejs Ponomarjovs ir noliedzis apzinātu izvairīšanos no militārā dienesta un iesniedzis prasību Sanktpēterburgas tiesā, jo hokejists šajā pilsētā ar varu tika aizvests no arēnās. 18. jūlijā iesniegta prasība pretlikumīgu sportista aizturēšanu un nepamatotu nogādāšanu armijas rekrutācijas punktā.

Fedetova gadījums liek aizdomāties arī citiem jaunajiem krievu hokejistiem no CSKA sistēmas, kas spēlē ārzemēs un nav bijuši obligātajā militārajā dienestā – Iļja Sorokins, Jegors Afanasjevs, Artjoms Grušņikovs, Dmitrijs Samorukovs varētu piedzīvot ko līdzīgu. Iepriekš izskanēja runas, ka piespiedu militārajā dienestā varētu būt spiests doties arī viens no aizvadītās NHL sezonas labākajiem uzbrucējiem Kirils Kaprizovs, kuram nenokārtotas darba atļaujas dēļ vismaz divas reizes tikusi liegta iebraukšana ASV. Savukārt dzimtenē viņš tiek apsūdzēts dokumentu viltošanā, lai izvairītos no militārā dienesta. Hokejista tēvs norāda, ka viņam neesot bijusi nepieciešama dokumentu viltošana, jo sportists esot studējis augstskolā, tomēr tagad to vairs nedarot, kāpēc arī pēkšņi tiek runāts par viņa došanos piespiedu militārajā dienestā.