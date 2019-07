Noslēdzies ikgadējais Ghetto Games festivāls Venstpilī

Festivāla kulmimācija tika sasniegta, līdz ar vērienīgāko hip hop mūzikas koncertu Latvijā, kas vienkopus pulcēja lielāko skaitu šī žanra labākos izpildītājus vienkopus.

Divās dienās spraigās sacensībās un draudzīgos turnīros piedalījās 788 dalībnieku, lielākais dalībnieku skaits bija ielu basketbolā – 212, savukārt visstarptautiskākais bija skeitparka sacensībās, kurās piedalījās 138 dalībnieki no 19 dažādām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, ASV, Krievijas, Vācijas, Japānas, Velsas, Nīderlandes, Francijas, Anglijas, Austrālijas, Bulgārijas, Dānijas, Somijas, Argentīnas, Grenlandes un Ungārijas.

Kopumā festivālā augstas klases sportisi sacentās - TheRolling inline skrituļslidošanā, VANS Latvijas Skeitbordā, RIPOT.LV Scooter freestyle, Kendama Latvija Open, Kendama sacensības - Kendama Latvija Open, Ghetto Dance ielu dejās, ielu vingrošanā, ielu motociklu freestyle finālsacensības, kā arī Ghetto futbola turnīrā, Ghetto Basket Satelīta turnīrā, un Slam Dunk konkursā, kurā piedalijās labākie Latvijas basketbolisti.

Pateicoties sadarbībai ar Samsung GalaxyS10, šogad festivāls piedzīvoja īpašu izrāvienu, jo par vienu no būtiskākajām šī gada festivāla kulminācijām bija līdz šim vērienīgākais hip hop mūzikas festivāls, kur divu dienu garumā uz GalaxyS10 skatuves kāpa šī brīža Latvijas spēcīgākie hip-hop nozaes pārstāvji - Brīvrunu Proejkts, repere Viņa, Arturs Skutelis, ansis, Fakts un Kreisais Krasts, Fanya, beirak, Minay, rolands če & xantikvariāts, Edavārdi, Latgalīšu Reps, Ozols un Singapūras Satīns. Īpašu pārsteigumu sagādāja Ghetto Games labs draugs un viens no zināmākajiem Kazahstānas reperiem - Bigsom, kurš papildināja sestdienas hip hop skatuves programmu. ”Noteikti domāsim par to, kā turpināt šo labo tradīciju arī nākamajā gadā un paralēli sportam Ghetto Games festivālā Ventspilī iekļaut arī mūzikas programmu,” gandarīta par paveikto stāsta Ghetto Games Festivāla direktore Sanda Gertnere.

”Katru gadu Ghetto Games festivālu Ventspilī attīstam un papildinām. Šī gada festivālu apmeklēja ap 20 tūkstoši skatītāju, kas ir diveriz vairāk kā iepriekšējā gadā. Ierastos sporta veidus papildināja kendama čempionāts, kas kopumā pulcēja 121 dalībnieku no Baltijas valstīm un ASV. Ventspils pilsētā šobrīd ir plaša infrastruktūra un aktivitāšu klāsts, kas ir paredzētas tieši ģimenēm, bērniem un jauniešiem, līdz ar to mēs daudz bijām piedomājuši un programmu papildinājuši ar aktivitātēm bērniem un ģimenēm - Ghetto Drosmītis, kur bērni ar vecākiem varēja izskriet spēka trasi, īpaša grupa jaunākajiem skeitparka sporta veidu dalībniekiem u.c.”, turpina Sanda Gertnere.

Lielu atsaucību guva Street Food Latvija ēdināšanas zona, kurā ir iespēja baudīt labākās street food festivālu tradīcijas, plašu pasaules virtuvju klāstu, iepazīt tautā jau iemīļotus un pavisam jaunus street food ēdienus.

Foto: Ghetto Games arhīvs

12. jūlija skeitparku sporta veidu rezultāti:

BMX freestyle PRO sacensību rezultāti:

1. vieta – Levijs Veidmans (Nīdelrande)

2. vieta – Inuks Sīgstags (Dānija)

3. vieta – Tomass Grīnbergs (Latvija, Ventspils)

Skrejriteņu jeb skūteru sacensību rezultāti:

Iesācēji:

1.vieta – Kirlis Lankutis (Latvija)

2. vieta – Aleksandrs Seļavins (Latvija)

3.vieta – Kristaps Reidzāns (Latvija)

Amatieri:

1.vieta – Daņila Maltuvnieks (Latvija)

2. vieta – Daniels Mednis (Latvija)

3.vieta – Marius Lauk (Igaunija)

Skeitborda scensības:

Iesācēji:

1. vieta – Kristians Jelinskis (Ventspils)

2. vieta – Oto Kopcis (Rīga)

3. vieta – Matīss Gridskis (Rīga)

Meitenes:

1.vieta – Emīlija Stoka (Jūrmala)

2.vieta – Naomi Rozentāle (Ventspils)

3.vieta – Ingrīda Misāne (Cēsis)

Amatieri:

1. Artis Strazdiņš (Cēsis)

2. Vieta – Valters Lūriņš (Rīga)

3. Vieta – Kārlis Purvēns (Ventspils)

13. jūlija “Ghetto Games” festivāla 3x3 basketbola laureāti:

Pro grupa

1. “Anzāģe” (Mārtiņš Zemturis, Mārtiņš Rozenbergs, Kristaps Gotfrīds, Guntars Strāķis);

2. “Mazais” (Artūrs Kramiņš, Toms Straudovskis, Nils Ozoliņš, Ralfs Vēveris);

3. Lietuvas “TV3”(Ēvalds Džiaugis, Luks Grabausks, Pauļus Semaška, Mintauts Bulanovs).

Amatieru grupa

1. “BS Tukums” (Dāvis Spriņģis, Eduards Horeliks, Kristaps Horeliks, Nauris Litke);

2. “Kūsiņā iekšā” (Edgars Vecums, Pauls Bergs, Raimonds Kripa, Renārs Uzraugs);

3. “Dūži” (Agris Bileskalns, Andis Zariņš, Ingus Pēterfelds, Matīss Gredzens).

Sieviešu grupa

1. “Linden Oak Leaf” (Anete Bluma, Laura Okuņeva, Ligita Līga Golovko);

2. “PHS” (Dārta Klestrova, Justīne Zajaca, Laura Diāna Pavare, Patrīcija Birzniece);

3. “Ghetto Balerīnas” (Daniella Varaksina, Diāna Mihele, Elizabete Ceple, Laura Bebre).

U16 grupa

1. “Rookies ProBasketball” (Edgars Vanags, Ņikita Kuzņecovs, Mārtiņš Zuments, Kristaps Vanags);

2. “Taurenītis” (Emīls Veigelts, Ģirts Būris, Pauls Purviņš);

3. “Ance” (Andis Butkevičs, Kristers Kuģenieks, Kristiāns Tinte, Mikus Grīnvalds).

U14 grupa

1. “Ghetto Beasts” (Everts Riekstiņš, Kristers Frīdenbergs, Markuss Liepiņš, Toms Markuss Salnājs);

2. “Ūdens bumbas” (Harijs Edvards Kaupmanis, Kārlis Artūrs Jurjāns, Kristiāns Armanovs, Kristiāns Pastors);

3. “Avārijas izeja” (Andrejs Meiers, Mārtiņš Veidemanis, Tomass Dāvidsons, Tomass Tomsons).

U12 grupa

1. “Ghetto Tryhardi” (Edijs Začs, Gustavs Raiens Krīgers, Toms Birste, Valdis Valters);

2. “ProBasketball” (Artūrs Kivlenieks, Markuss Graudiņš, Rodrigo Jānītis);

3. “Ghetto Banāni” (Edgars Pašs, Ingus Pavļenko, Roberts Pavļenko).

“Slam Dunk” konkurss

1. Kristaps Dārgais

2. Armands Jānis Krauklis

3. Ivars Rihards Žvīgurs

Ventspils Ghetto futbola turnīra uzvarētāji

U12

1.vieta VENTSPILNIEKI U11 (Aleksandrs Terentjevs, Ņikita Solomonovs, Artjoms Nečiporenko, Miks Zaķis)

2.vieta SPORTIŅ (Andrejs Ruņģis, Ernests Mekšs, Amins Mukajevs, Kārlis Šimpermanis)

3.vieta JENOTI (Alans Vatamaņuks, Maksims Trojickij, Rojs Roga)



U14

1.vieta ROLTON ĶIM. (Maksims Bižans, Aleksandrs Stoma, Jegors Kiuškins,

2.vieta BUMBIERI (Valters Grīslis, Alekss Petrovs, Haralds Silagailis, Roberts Ernestovskis)

3.vieta SKA (Viktors Klabis, Vlads Sudorenko, Kirils Bogdanovs)



U16

1.vieta FC PIAZZ (Artjoms Druzenko, Aleks Mitkovecs, Vjačeslavs Ofmans)

2.vieta NIKE STRIKE (Dmitrijs Skugarevs, Arturs Krancmanis, Kirils Viņņikovs, Nikita Ļebedevs)

3.vieta LIETPRATĒJI (Artūrs Ozoliņš, Reinis Silavs, Patriks Kristjansons, Artis Ķempelis)

17+ A PLAYOFF

1.vieta TGK (Eduards Martins, Artjoms Kurazovs, Romāns Šteinboks, Andrejs Burenkovs)

2.vieta PĀRVENTA (Dmitrijs Kovaļovs, Deniss Voroncovs, Dmitrijs Bremza, Arturs Soņecs)

3.vieta VARAKĻĀNI (Artūrs Kuļešovs, Matīss Babris, Edijs Skurjats, Romāns Rožkovskis)



17+ B PLAYOFF

1.vieta AMATIERI (Vadims Kuprijanovs, Artjoms Kozlovskis, Kristīne Gamazina, Viktors Kuļepovs)

2.vieta NIKE STRIKE (Arturs Krancmanis, Nikita Ļebedevs, Dmitrijs Skugarevs, Kirils Viņņikovs)

3.vieta VENTSPILNIEKI (Aleksejs Steržanovs, Dmitrijs Ribakovs, Kirils Slavikovs, Maksims Dāvids Neimonts)

Inline sacensības:

Amatieri:

1.Timur Kurytsin (Krievija)

2.Tom Barrio (Anglija)

3.Valters Kreišs (Latvija)

Sievietes:

1.Liene Nulle (Latvija)

2.Aniek Kerkhop (Nīderlande)

3.Assia Zaharieva (Bulgārija)

Pro:

1.Joe Atkinson (Anglija)

2.CJ Wellsmore (Austrālija)

3.Roman Abrate (Francija)

4.Jelle Briggeman (Nīderlande)

5.Felix Falling (Dānija)

Labākais triks

1.Felix Falling (Dānija)

Kendama čempionāts:

Amatieru grupā:

1. Kārlis Caune

2. Maiks Piļeckis

3. Roberts Bankevics

Intermediate:

1. Alberts Karels

2. Bruno Silerovs

3. Rednijs Šakalis

PRO grupa

1. Elvis Arhinovičs

2. Ginters Lūsa

3. Rūdolfs Pavlovičs

Ghetto Dance Ventspils uzvarētāji:

House 1vs1

1 - Madara (Latvia)

2 - E@gle (Latvia)

Popping 1vs1

1 - Jimmy Saito (Lieuva)

2 - Tim (Lietuva)

Hip-Hop 3vs3

1 - Kalashnikoff (Baltkrievija)

2 - one shot - one kill (Latvija)

Ghetto Stunt sacensības:

1.vieta Foma Kalinin (Krievija)

2.vieta Joona Vatanen (Somija)

3.vieta Denis Rybalko (Krievija)

Ielu vingrošanas tautas klases sacensības

Turēšanās uz elkoņiem sievietēm

1.vieta Solvita Aide

2.vieta Evita Šinketa

3.vieta Beāte Minkeviča

“Push-up king”

1.vieta Raitis Eniņš

2.vieta Dāvis Vērdiņš

3.vieta Patriks Ukavics

Freestyle sacensības iesācējiem

1.vieta Guntis Kristovs

2.vieta Vlads Djomins

3.vieta Edijs Kokins

Baltijas čempionāts ielu vingrošanā

Trepe uz pievilkšanās stieņa (līdz 18.gadiem)

1.vieta Georgijs Ļaļins

2.vieta Ritvars Aleksejevs

3.vieta Artjoms Fjodorovs

Trepe uz pievilkšanās līdztekām (vecākiem par 18 gadiem )

1.vieta Raitis Eniņš

2.vieta Edvards Paškovs

3.vieta Deividas Smailys

Trepe uz līdztekām (līdz 18.gadiem)

1.vieta Kārlis Vītols

2.vieta Dāvids Abumāns

3.vieta Rainers Kušers

Trepe uz stieņa (vecākiem par 18 gadiem)

1.vieta Gvido Šalms

2.vieta Raitis Eniņš

3.vieta Dmitrijs Junackis

Skeitborda PRO sacensības:

1.vieta Gabriel Viking (Zviedrija)

2.vieta Kārlis Bogustovs (Latvija)

3.vieta Artūrs Bogdanovičs (Latvija)

Skūteru TOP 5

1. Edgars Ekšteins (Ventspils)

2. Jurģis Brašmanis (Ventspils)

3. Erik Metsoja (Igaunija)

4. Olafs Brikmanis(Liepāja)

5. Aleksis Niedre (Ventspils)

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Sports” programmas finansiālo atbalstu. Par projekta saturu pilnībā ir atbildīgi tās autori un neatspoguļo Eiropas Komisijas un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrasoficiālo viedokli.

„Ghetto Games festivāls”galvenie partneri: Ventspils pilsētas dome, Samsung Galaxy S10, Olimpiskais centrs “Ventspils”, Rīgas Brīvostas pārvalde, Latvijas Nafta.