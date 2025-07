"Sirdsdziesmas" uzvarētājs Andris Baltacis: "Gribu darīt tā, lai man pašam nav kauns"

Gribu skatītājiem un klausītājiem iedot emocijas caur dziesmu un domāju, ka man tas izdodas. Pagājušajā gadā ar koncertuzvedumu Atgriežamies Latgolā visu Latviju izbraucām. Man tik ļoti tas viss patika! Ar Baltajiem lāčiem mums ir pauze, bet pagājušajā gadā sanācām visi kopā uz šo izrādi – braucām uz Nacionālo teātri no visām Latvijas pusēm. Tur mācījāmies, mēģinājām, jo vajadzēja saprast, kā mums kā grupai iekļauties izrādē tā, lai viss kolektīvs kļūtu par vienu organismu. Tā mums visiem bija ļoti laba skola. Viss izdevās lieliski. Man tik ļoti patika būt uz skatuves kopā ar Nacionālā teātra aktieru ziedu – Voldemāru Šoriņu, Daci Bonāti, Indru Burkovsku un citiem! Pieelpojos skatuves gaisu un uzņēmu tik daudz enerģijas! Biju tik laimīgs un starojošs, ka gribēju ar šīm savām izjūtām dalīties, un to vislabāk varu izdarīt dziedot. Tā es to redzu.