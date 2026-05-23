Kanādas "Grand Prix" sprinta sacīkstē triumfē Rasels
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas piektā posma - Kanādas "Grand Prix" - sprinta sacīkstē.
Rasels izcīnīja savu otro uzvaru sprinta sacīkstē šosezon. Viņš par 1,272 sekundēm pārspēja pagājušās sezonas čempionu Lando Norisu ("McLaren"), bet labāko trijnieku noslēdza otrs "Mercedes" pilots Kimi Antonelli. Uzreiz ārpus pirmā trijnieka palika Oskars Piastri ("McLaren"), kuram piektajā un sestajā vietā sekoja abi "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Lūiss Hamiltons.
Sestdien paredzēta vēl kvalifikācija pamatsacensībām, bet svētdien norisināsies Kanādas "Lielās balvas" izcīņa.
Pēc četriem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 106 punktiem ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderi. Otrais ar 88 punktiem ir Rasels, tālāk ar 63 punktiem ir Leklērs, 58 punktu guvis Noriss, 54 punkti ir Hamiltonam, 48 punktus iekrājis Piastri, bet 28 punktus - Verstapens. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 180 punkti, "Ferrari" - 112, bet "McLaren" guvusi 94 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".