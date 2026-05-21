Divas kultūras, divas garšu pasaules un divi saules ceļi: ugunīgā Meksika un elegantā Eiropa

Dzīvesstils

Divas kultūras, divas garšu pasaules un divi saules ceļi: ugunīgā Meksika un elegantā Eiropa

Sadarbības projekts

CHAMBAO radīts ar ideju, ka ēdiens var kļūt par ceļojumu – vieglu, spontānu un sajūtām bagātu. Šis restorāns Antonijas ielā apvieno Eiropas eleganci ar Meksikas dzīvīgumu, radot atmosfēru, kur mierīga estētika satiekas ar temperamentīgām garšām.

Divas kultūras, divas garšu pasaules un divi saule...

 No rītiem CHAMBAO piedāvā krāsainas un sātīgas brokastis – no pankūkām un putrām līdz bagātīgiem omlešu šķīvjiem un pašmāju maizes tostiem ar dažādiem topingiem. Vietas favorīti ir Čedara vafele un gvakamoles tosts, kas jau kļuvuši par regulāru izvēli daudziem Klusā centra gardēžiem.

Foto: Publicitātes foto

Pēc pusdienlaika restorāna  noskaņa kļūst izteiksmīgāka – ēdienkartē dominē autentiska Meksikas virtuve. Sulīgi tako, čurkstošas fahitas, bagātīgas kesadiljas un citas klasiskas garšas veido īstu dienvidu sajūtu pašā Rīgas centrā. Siltajos vakaros CHAMBAO terase kļūst par vienu no pieprasītākajām vietām nesteidzīgai atpūtai. Kokteiļkartē galvenā loma atvēlēta Meksikas klasikai – “Margaritai” un “Paloma” kokteiļiem, ko daudzi viesi atzīst par vienu no labākajiem pilsētā. Papildus ikdienas atmosfērai CHAMBAO piedāvā arī privātu pasākumu un banketu iespējas – gan uz vietas restorānā, gan līdzņemšanai.

Foto: Publicitātes foto

CHAMBAO ir kļuvis par vietu, kur cilvēki atgriežas ne tikai ēdiena dēļ. Tā ir atmosfēra, sarunas, kokteiļi un viegla brīvdienu sajūta Rīgas Klusajā centrā. 

Adrese: Antonijas iela 12, Rīga

Instagram: @chambao.riga

Tālrunis: +371 28 33 11 69

Tēmas

Žurnāls "Pastaiga"

Citi šobrīd lasa