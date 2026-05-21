Divas kultūras, divas garšu pasaules un divi saules ceļi: ugunīgā Meksika un elegantā Eiropa
CHAMBAO radīts ar ideju, ka ēdiens var kļūt par ceļojumu – vieglu, spontānu un sajūtām bagātu. Šis restorāns Antonijas ielā apvieno Eiropas eleganci ar Meksikas dzīvīgumu, radot atmosfēru, kur mierīga estētika satiekas ar temperamentīgām garšām.
Pēc pusdienlaika restorāna noskaņa kļūst izteiksmīgāka – ēdienkartē dominē autentiska Meksikas virtuve. Sulīgi tako, čurkstošas fahitas, bagātīgas kesadiljas un citas klasiskas garšas veido īstu dienvidu sajūtu pašā Rīgas centrā. Siltajos vakaros CHAMBAO terase kļūst par vienu no pieprasītākajām vietām nesteidzīgai atpūtai. Kokteiļkartē galvenā loma atvēlēta Meksikas klasikai – “Margaritai” un “Paloma” kokteiļiem, ko daudzi viesi atzīst par vienu no labākajiem pilsētā. Papildus ikdienas atmosfērai CHAMBAO piedāvā arī privātu pasākumu un banketu iespējas – gan uz vietas restorānā, gan līdzņemšanai.
CHAMBAO ir kļuvis par vietu, kur cilvēki atgriežas ne tikai ēdiena dēļ. Tā ir atmosfēra, sarunas, kokteiļi un viegla brīvdienu sajūta Rīgas Klusajā centrā.
Adrese: Antonijas iela 12, Rīga