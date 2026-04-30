Vai mazam bērnam jālieto saules aizsargkrēms? Skaidro eksperts
Garās svētku brīvdienās solās būt dikti siltas, rosinot ļauties saules peldēm. Vai par aizsardzību ādai jādomā arī ratiņbērnam?
KONSULTĒ:
Mareks Marčuks, ārsts, “Skolas Mammām un Tētiem” lektors, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra simulāciju instruktors.
Ja ģimenē sagaidīts bērniņš, siltas pavasara dienas un vasara ir pateicīgākais laiks, kad iepazīstināt mazo ar gaisa peldēm un atrast iespējas ģimenes kopīgai atpūtai. Pediatrs Mareks Marčuks gan brīdina – zīdainis var ļoti ātri pārkarst, saaukstēties caurvējā vai pie ieslēgta kondicioniera, apdegt tiešos saules staros u. tml. Arī aizsargkrēmu pret ultravioleto starojumu vecāki mēdz aizmirst uzziest zīdainim, domājot, ka tik mazam bērnam saule nekaitēs, toties krēms gan. “Tā nav patiesība,” saka dakteris. Drošai un veselīgai būšanai ārā ievēro šīs vienkāršas pamatlietas.
- Karstā dienā bērnam regulāri dod dzert!
Ja mazais ēd mammas pienu, līdz sešu mēnešu vecumam biežāk jāpiedāvā krūts, savukārt tiem, kas ēd mākslīgo piena maisījumu – ūdens. No sešu mēnešu vecuma ūdeni var piedāvāt visiem zīdaiņiem, jo tad bērni sāk ēst piebarojumu.
Atceries!
Ūdenim jābūt obligāti vārītam, istabas temperatūrā nevis aukstam, kādu labprāt dzertu mēs, pieaugušie, un noteikti nav ieteicams dot pudelēs pirkto ūdeni. Regulāri dzirdīt bērnu ir svarīgi, jo karstā laikā ūdens iztvaiko vairāk gan caur ādu, gan ātrākas elpošanas dēļ, un var iestāties atūdeņošanās.
- Apģērbam jābūt ērtam, plānam un elpojošam, un noteikti jāvelk cepurīte!
Priekšroku vajadzētu dot plānai kokvilnai, kas ir elpojoša un parasti nekairina ādu.
- Arī maziem bērniem jālieto saules aizsargkrēms!
Latvijā lielākoties mums ir 2. ādas tips, tātad bālais, kas ir jutīgs pret saules stariem, un īpaši pavasarī, vasaras sākumā. Zīdaiņiem, kas vecāki par sešiem mēnešiem, ir ieteicams lietot saules aizsargkrēmu. Pirmajās pastaigu reizēs vajadzētu tādu, kam SPF ir 50. Ja pastaigas bijušas regulāras, tad pēc vairāk dienām var saules protektīvo faktoru jeb SPF mazināt līdz 30. Mazāks skaitlis gan nav ieteicams, jo zīdaiņiem āda ir daudz jutīgāka un var apdegt ātrāk.
Atceries!
Arī mākoņainā laikā un esot paēnā ir jāieziež visas atklātās ķermeņa daļas – rociņas, kājiņas, pēdiņas – visas ķermeņa vietas, ko nenosedz apģērbs. Tas ir tāpēc, ka UV stari arī mākoņainā laikā sasniedz zemi un var veidoties ādas apdegumi, jo īpaši maigajai zīdaiņa ādai.
Pastaiga ratu kulbā
Ja diena padevusies tiešām karsta, pastaigām jāizvēlas iespējami ēnainākas vietas un noteikti nedrīkst atstāt ratus saulē, piemēram, kamēr bērniņš guļ. Ja nav iespēju atrast ēnainu vietu, kur mazajam gulēt ratos, tad viņš jāved iekštelpās.
Jāatceras, ka ratu kulbu nedrīkst pārklāt ar it kā plānu audumu, lai pasargātu bērnu no tiešiem saules stariem vai kukaiņiem. Jebkurš audums, pat ļoti plāns, aiztur gaisa plūsmu. Rezultātā karstais gaiss tikai uzkrājas noslēgtajā ratu kulbā, jo netiek ārā, bet vēsais neiekļūst iekšā. Der ielāgot, ka mazulītim kulbā, kas pārsegta ar audumu, ir par galvastiesu karstāks gaiss nekā pieaugušajam, esot ārā tiešā saulē, kur ir kāda vēja pūsmiņa un notiek gaisa cirkulācija.
