Skaistuma rituāls ar Shiseido: inovācijas, kas atklāj ādas patieso mirdzumu
Izvēloties Shiseido, skaistumkopšana kļūst par harmonisku pieredzi, kur rezultāts ir gan redzams, gan sajūtams.
Ļoti efektīvais intensīvas iedarbības līdzeklis ir novatoriska krēma formula, kas izstrādāta, lai mazinātu ar vecumu saistītu problēmu rašanos, piemēram, dziļu grumbu, tumšo plankumu un stingruma zudumu un risinātu tās, izmantojot atbilstošas sastāvdaļas un tehnoloģijas. Tīrs retinols palīdz mazināt krunciņas. 4MSK, SHISEIDO - radītais balinošais ingredients, mazina vecuma pigmentācijas un palīdz iegūt vienmērīgu sejas toni. ReNeura Technology++™ palīdz stiprināt ādas iekšējos sensoros signālus, kas līdz ar vecumu pavājinās, un vienlaikus pastiprina un paātrina iedarbību, kas vērsta pret novecošanas pazīmēm.
Vieglas tekstūras sejas eļļa, bagātināta ar spēcīgām ādas kopšanas sastāvdaļām, kas palīdz palēnināt novecošanās pazīmju parādīšanos jebkurā vecumā. Tā ir piemērota lietošanai sejai, ķermenim un matiem. Eļļa piešķir ādai veselīgu, dabisku mirdzumu – 94% sieviešu atzina, ka āda izskatās mirdzošāka jau pēc 3 dienām, vienlaikus uzlabojot redzamās novecošanās pazīmes un veicinot jauneklīgāku ādas izskatu.Tās iedarbība balstās uz divu ekskluzīvu kamēlijas ekstraktu kombināciju, kas palīdz atjaunot ādas iekšējo aizsargspēju līdzsvaru un aktivizēt galvenās aizsargšūnas, lai likvidētu novecojušās šūnas vēl pirms parādās novecošanās pazīmes. Hialuronskābe un ektoīns uzlabo ādas mitrināšanu un stiprina aizsargbarjeru.
Ziedu un muskusa aromāts, kas iemieso nomierinošu rituālu, iedvesmotu no Zen dārziem. Tas atklājas ar dzirkstošu bergamotu un starojošu jasmīnu, kas pāriet smalkā īrisa un minerālā muskusa sirdsnotī, savukārt noslēgumā saplūst ar neatvairāmu vaniļu un siltu ciedrkoku. Aromāts rada komforta un harmonijas sajūtu, kas pavada visas dienas garumā. Ieteicams uzklāt uz pulsa punktiem.
Shiseido Color + Glow Enhancer (7,2 g)
Vieglas tekstūras pūderi, kas vienā uzklāšanas reizē piešķir krāsu, mirdzumu un maigu sejas kontūru definīciju. Gaisīgā tekstūra viegli saplūst ar ādu, palīdzot vizuāli izlīdzināt smalkās līnijas un vienlaikus pastiprinot dabisko mirdzumu. Produkts piemērots vaigiem, acīm un sejas kontūrām, ļaujot veidot gan vieglu, caurspīdīgu toni, gan izteiktāku, modelējošu efektu. Tas apvieno mitrinošas sastāvdaļas ar mirdzuma pigmentiem, nodrošinot gludu un svaigu finišu.