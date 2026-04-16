Saules aizsardzība bērniem un pieaugušajiem - ko svarīgi zināt?
Vasarā vairāk gribas būt ārā - doties uz pludmali, pavadīt laiku dārzā, braukt ar velosipēdu vai vienkārši ilgāk pastaigāties. Taču kopā ar siltumu un sauli nāk arī ultravioletais starojums, kas ādu ietekmē daudz vairāk, nekā domājam. Tāpēc saules aizsardzība bērniem un pieaugušajiem nav tikai lieta, par ko domāt atvaļinājumā pie jūras. Tā ir nepieciešama ikdienā pat tad, ja ārā pavadām tikai pusstundu.
Daudzi joprojām uzskata, ka saules aizsargkrēms vajadzīgs tikai tad, ja plānots visu dienu gulēt pludmalē. Taču patiesībā saules stari iedarbojas arī tad, kad dodamies uz veikalu, sēžam terasē vai gaidām bērnus rotaļu laukumā.
Kāpēc saules aizsardzība ir svarīga visiem?
Saules starojuma sastāvā ir UVA un UVB stari. Abi ietekmē ādu, taču dara to atšķirīgā veidā. UVB starojums izraisa apsārtumu un apdegumus. Tas ir tas brīdis, kad vakarā pēc dienas pludmalē pleci kļūst sarkani un sāp āda.
Savukārt UVA stari darbojas nemanāmāk. Tie iespiežas dziļāk ādā un ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar laiku parādās grumbas, pigmentācijas plankumi un āda kļūst mazāk elastīga. Turklāt UVA starojums ir klātesošs visu gadu, arī mākoņainā laikā.
Dermatologi bieži norāda, ka lielākā daļa redzamo novecošanās pazīmju rodas nevis vecuma, bet saules dēļ. Piemēram, cilvēkiem, kuri gadiem ilgi daudz laika pavadījuši saulē bez aizsardzības, biežāk veidojas tumšāki plankumi uz sejas, dekoltē vai rokām.
Tāpēc saules aizsargkrēms nav nepieciešams tikai skaistam iedegumam vai, lai āda neapdegtu. Tas palīdz aizsargāt ādu no ilgtermiņa bojājumiem.
Kā izvēlēties pareizo saules aizsarglīdzekli?
Aptiekās un veikalos pieejami ļoti dažādi saules aizsarglīdzekļi. Ir krēmi, spreji, pieniņi, losjoni un eļļas. Tāpēc ir grūti saprast, kurš produkts patiešām būs piemērots. Izvēloties saules aizsargkrēmu, svarīgākais ir pievērst uzmanību SPF. Tas parāda, cik lielu aizsardzību produkts nodrošina pret UVB starojumu.
SPF 15 aizsargā pret lielāko daļu UVB staru, taču ikdienai un īpaši vasarā parasti ieteicams izvēlēties vismaz SPF 30. Bērniem, ļoti gaišai ādai vai gadījumos, kad plānots ilgi atrasties saulē, labāk izvēlēties SPF 50.
Taču jāatceras, ka arī SPF 50 nav pilnīga aizsardzība. Daudzi kļūdaini domā, ka ar augstāku SPF saulē var uzturēties un neuztraukties. Patiesībā neviens saules aizsargkrēms nespēj pilnībā bloķēt starojumu. Svarīgi ir arī pārliecināties, ka produkts aizsargā gan pret UVA, gan pret UVB, kā arī to regulāri atjaunot - ik pēc 2h.
Minerālu vai ķīmiskie filtri – kas ir labāk?
Bērniem parasti ieteicams izvēlēties saules aizsargkrēmus, kuru sastāvā ir minerālu filtri. Visbiežāk sastāvā ir cinka oksīds vai titāna dioksīds. Šīs vielas paliek uz ādas virsmas un atstaro saules starus. Šādi saules aizsarglīdzekļi ir īpaši piemēroti jutīgai ādai, jo retāk izraisa kairinājumu. Tāpēc bērniem un cilvēkiem ar jutīgu ādu tie parasti ir drošākā izvēle.
Pieaugušie biežāk izvēlas līdzekļus ar ķīmiskajiem filtriem. Tie iesūcas ādā un absorbē starojumu. Šādi krēmi parasti ir vieglāki, neatstāj baltu kārtiņu un ir ērtāki ikdienā. Piemēram, sejas ādai daudzi izvēlas vieglu saules aizsargkrēmu vai sejas serumu ar SPF, ko var uzklāt zem dekoratīvās kosmētikas. Savukārt ķermenim bieži ērtāks ir losjons vai sprejs.
Cik bieži un kā pareizi lietot saules krēmu?
Visbiežāk cilvēki pieļauj vienu un to pašu kļūdu - uzklāj pārāk mazu daudzumu. Pieaugušam cilvēkam visa ķermeņa aizsardzībai nepieciešamas aptuveni divas ēdamkarotes krēma. Sejai parasti nepieciešams daudzums, kas aptuveni atbilst divām pirkstu līnijām.
Saules aizsargkrēmu nepieciešams uzklāt apmēram 15–20 minūtes pirms došanās ārā. Tas ir svarīgi, lai aktīvās vielas paspētu iedarboties. Turklāt saules aizsargkrēma lietošana jāatkārto ik pēc divām stundām, kā arī pēc peldēšanās, svīšanas vai noslaucīšanās ar dvieli.
Vietas, par kurām visbiežāk aizmirstam
Pat cilvēki, kuri regulāri lieto saules aizsargkrēmu, bieži aizmirst vairākas vietas, kuras apdeg visātrāk. Parasti tie ir ausu gali, kakla aizmugure, pēdu virspuse, deguns, rokas un matu celiņš. Īpaši bērniem bieži apdeg pēdas, jo viņi skrien basām kājām pa smiltīm.
Arī lūpas ir jutīgas pret saules starojumu. Tāpēc vasarā ieteicams lietot lūpu balzamu ar SPF. Ja ilgāk atrodamies saulē, ieteicams ik pa laikam pārbaudīt, vai kāda vieta nav palikusi bez aizsardzības. Īpaši tad, ja bērni peldas vai spēlējas ūdenī.
Papildu aizsardzība ikdienā
Lai arī saules aizsargkrēms ir ļoti svarīgs, tas nav vienīgais veids, kā pasargāt ādu no saules. Ļoti palīdz arī pareizs apģērbs. Viegls, gaišs krekls ar garām piedurknēm dažreiz pasargā labāk nekā plāna krēma kārta. Bērniem noder speciāli peldkostīmi ar UV aizsardzību. Svarīga ir arī cepure. Parasta cepure ar nagu pasargā tikai pieri un acis, bet kakls un ausis paliek saulē. Daudz labāk pasargā cepure ar platām malām.
Vislielākā saules aktivitāte ir no pulksten 11 līdz 16. Tieši šajā laikā saulē labāk uzturēties mazāk. Ja iespējams, rotaļas, sportu vai dārza darbus labāk ieplānot no rīta vai vakarā. Piemēram, bērns, kurš rotaļājas ēnā ar cepuri un saules aizsargkrēmu, jutīsies daudz labāk nekā bērns, kurš vairākas stundas pavada tiešos saules staros.
Ko darīt pēc sauļošanās?
Arī pēc saules āda ir jākopj. Pēc ilgākas uzturēšanās saulē āda bieži kļūst sausa un jutīga. Tāpēc pēc sauļošanās ieteicams lietot mitrinošu krēmu vai speciālu līdzekli. Šādu produktu sastāvā parasti ir alveja, pantenols vai citas nomierinošas sastāvdaļas. Tās palīdz atvēsināt ādu un mazina nepatīkamo sajūtu.
Ja āda jau ir apsārtusi, nevajadzētu iet ļoti karstā dušā vai lietot spēcīgus skrubjus. Tas tikai vēl vairāk kairina ādu. Ja pēc uzturēšanās saulē parādās drebuļi, slikta pašsajūta, galvassāpes vai ļoti stiprs apsārtums, tas var liecināt par saules dūrienu vai nopietnāku apdegumu. Šādā gadījumā nepieciešams meklēt medicīnisko palīdzību.
Saules aizsardzība bērniem un pieaugušajiem nav sarežģīta, ja par to domā laikus. Pietiek izvēlēties piemērotu saules aizsargkrēmu, uzklāt to pietiekamā daudzumā un neaizmirst atjaunot aizsardzību dienas laikā.
Mūsdienās pieejams plašs kosmētikas piedāvājums - saules aizsargkrēmi, sauļošanās krēmi, līdzekļi pēc sauļošanās un viegli produkti sejai, piemēram, sejas serums ar SPF. Tāpēc katrs var atrast savai ādai piemērotāko variantu.