Vēl vairāk krāsu un drosmes “Jauns OK!” aprīļa numurā!
Kā pavasarī atgūt ne tikai enerģiju, bet arī saikni ar savu ķermeni, vēlmēm un izvēlēm? Kā ienest ikdienā vairāk krāsu, drosmes un apzinātības? Aprīļa numurā aicinām uz restartu visos līmeņos - no iekšējās pasaules līdz pat ārējam tēlam un videi tev apkārt.
Vāka intervijā Elīna Fūrmane atklāti stāsta par atgriešanos Latvijā pēc vairākiem gadiem Amerikā, par pārmaiņām, kas viņu atvedušas atpakaļ mājās, Losandželosas dzīves spožumu un ēnas pusi, kā arī par atgriešanos pie mūzikas, kas viņai izrādījusies īsta terapija. Elīna jeb Ella ir daudz sasniegusi un piedzīvojusi, un tagad no jauna meklē to, kas viņu patiesi dara laimīgu.
Šomēnes saruna arī ar aktrisi Madaru Viļčuku. Tā šoreiz sanākusi īpaši atklāta un personiska, kurā līdzās skatuves spožumam atklājas arī klusākas, sarežģītākas tēmas.
Psiholoģijas un attiecību sadaļā šomēnes pievēršamies tēmām, kas skar ļoti daudzas, bet joprojām bieži tiek turētas slepenībā. Seksualitātes koučs Elīna Zesere stāsta par saikni ar ķermeni, robežām, vajadzībām un spēju sadzirdēt sevi attiecībās. Savukārt finanšu mentore Inga Bolukemini runā par sievietes attiecībām ar naudu - drošību, pašcieņu, izvēles brīvību un drosmi uzņemties atbildību par savu finansiālo dzīvi.
Skaistuma sadaļā valda pavasara atmoda tavai ādai. Pēc ziemas noguruma, sausuma un blāvuma ir īstais brīdis atjaunot ne tikai sejas, bet arī ķermeņa ādu. Praktiskie padomi, ieteikumi un vienkārši ikdienas rituāli palīdzēs atgūt gludumu, elastību un patīkamu labsajūtu, lai tu būtu gatava svārku un kleitu sezonai.
Modes lapās - strukturēti mēteļi, trenči, retro iedvesmoti apavi un spilgta krāsu valoda. Šajā sezonā valda nevis piesardzība, bet pārliecība. Krāsa kļūst par galveno izteiksmes līdzekli, tāpēc ielās redzēsim spilgtus toņus - no tīri baltā līdz ugunīgi sarkanajam. Savukārt interjera sadaļā aplūkojam tendences, kas palīdz mājās ienest siltumu, dabiskumu un personiskumu. Tas panākams ar zemes toņiem, dabīgiem materiāliem, organiskām formām un mājīgumu. Interjera dizaineres padomus lasi tendenču rakstā!
Numurā netrūkst arī iedvesmas dzīves baudīšanai. Restorānu ceļvedī apkopotas adreses, kurās meklēt ne tikai garšu, bet arī atmosfēru, kvalitāti un sajūtu.
Lasi, iedvesmojies un ļauj sev šopavasar būt drosmīgākai, spilgtākai un patiesākai!