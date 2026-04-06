Attiecības
Šodien 11:07
Tu vari to pat nepamanīt: 11 pazīmes, ka esi slimīgi greizsirdīga
Nelielās devās greizsirdība attiecībās ir pat vēlama. Tomēr jāņem vērā, ka tā arī var kļūt arī par īstu attiecību indi. It īpaši, ja šai greizsirdībai nav absolūti nekāda pamata.
Kas liecina, ka tava greizsirdība ir neveselīga:
- Tavs vīrietis nekad nav izrādījis interesi par citām sievietem, taču tu vismaz reizi nedēļā iedomājies par to, ka viņam pilnīgi noteikti ir cita sieviete.
- Tu apvainojies pilnīgi katru reizi, kad vīrs dodas uz kādu pasākumu bez tevis. Arī tad, ja tev šis pasākums riebjas. Pēc šiem pasākumiem tu vienmēr ilgi pratini vīrieti par visu, kas tur noticis.
- Tu paliec nikna katru reizi, kad vīrietis momentāni neatbild uz taviem telefona zvaniem.
- Tu nespēj ne dienu nedomāt par to, ka vīram darbā ir daudz izskatīgu sieviešu.
- Tev nepatīk, ka vīram ir labas attiecības ar savām sieviešu dzimuma radiniecēm. Un tu nespēj sev izskaidrot, kāpēc.
- Tu regulāri internetā pēti iespējas, kā uzstādīt vīra telefonā noklausīšanās ierīci.
- Tev nepatīk, ka vīrietis sācis apmeklēt trenažieru zāli. Pirmkārt, tavuprāt, tur grozās pārāk daudz simpātisku sieviešu. Un, otrkārt, tev šķiet, ka viņa trenežieru zāles apmeklēšanas galvenais iemesls ir kļūt skaistākam citu sieviešu acīs.
- Kad vīrietis devies komandējumā, tu katru reizi vakaros lūdz viņam videozvanā rūpīgi izrādīt visu viesnīcas numuriņu.
- Tu vienmēr kārtīgi pārbaudi vīrieša mašīnu un apģērbu, un kabatas, un maku, un telefonu… Regulāri.
- Tev nepatīk, ja draudzenes pie tevis nāk ciemos tad, kad vīrs ir mājās.
- Tu paliec ļoti nikna, kad vīrs atzīstas, ka viņam patīk kāda dziesma, ko izpilda sieviete.