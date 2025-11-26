Jaunieši biežāk nomāc domas par greizsirdību
Bērnu aizsardzības centra Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis norāda, ka šogad saņemti ievērojami vairāk zvanu no jauniešiem, kas sūdzas par greizsirdību.
Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem katru gadu saņem 7000–8000 zvanu. Pērn saņemti 7745 zvani, šī gada 9 mēnešos – 5569 zvani. Uz Uzticības tālruni bērniem un pusaudžiem zvana gan bērni, gan pieaugušie: kā rāda statistika, 51 % zvanītāju ir bērni, visbiežāk 12–15 gadu (58 %) un 16–17 gadu (30 %) veci. Visvairāk saņemto zvanu ir par emocionālām problēmām (64 %), par domstarpībām ģimenē (15 %), par veselības sarežģījumiem (14 %); retāk konsultācijas nepieciešamas jautājumos, kas skar problēmas savstarpējās attiecībās un izglītības iestādēs (3 %).
“Mēs konsultējam gan bērnus un pusaudžus, gan pieaugušos situācijās, kas skar bērnus un ar kurām pieaugušie pašu spēkiem netiek galā. Šogad visvairāk konsultāciju sniegtas gadījumos, kad zvanītāji piedzīvojuši vai vēlējušies runāt par apjukumu, trauksmi, bezspēcību, bailēm, izmisumu un nomāktību, vilšanos un citām emocionālām problēmām."
"Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad ievērojami vairāk zvanu bijuši saistīti ar greizsirdību,” norāda Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis.
Kā rāda konsultantu novērojumi, nereti viens zvanītājs vēlas runāt par vairākām problēmām: piemēram, šogad sniegtajās vairāk nekā 5500 konsultācijās fiksētas ap 13 000 dažādu emocionālu problēmu, kuras piedzīvojuši bērni un pieaugušie. Reizēm zvanītāji vēlas dalīties arī pozitīvās emocijās, un Uzticības tālruņa konsultanti labprāt uzklausa arī šādus zvanus. “Mums ir svarīgi, lai par Uzticības tālruni bērniem un pusaudžiem zinātu katrs bērns un jaunietis Latvijā, jo mēs nodrošinām atbalstošu un drošu vidi, kur saņemt palīdzību jebkurā diennakts stundā – gan tad, kad bērns ir nonācis sarežģītā situācijā, gan tad, ja vienkārši gribas padalīties savās emocijās,” uzsver Ako Kārlis Cekulis.
Pieaugušajiem visvairāk konsultāciju sniegtas situācijās, kad vecākiem radušās problēmas ar bērniem, kuras viņi pašu spēkiem nespēj atrisināt, un apmēram tikpat daudz zvanu saņemti arī no bērniem par problēmām ar vecākiem. Speciālistu palīdzība bijusi nepieciešama gadījumos, kad piedzīvotas attiecību problēmas, emocionāla vardarbība, grūtības saskarsmē ar bērnu, uzvedības problēmas, konfliktsituācijas vai strīdi, kā arī disciplinēšanas grūtības. Tāpat zvanītāji gribējuši runāt par vecāku savstarpējām attiecībām un attiecībām ar citiem radiniekiem.
Saistībā ar veselības problēmām šogad visvairāk zvanu saņemti par mentālās veselības izaicinājumiem: zvanītāji vēlējušies runāt par saskarsmes grūtībām, identitātes, dzīves mērķu un dzīves jēgas izaicinājumiem, zemu pašvērtējumu, psihiskām saslimšanām. Savukārt savstarpējo attiecību jomā aktuālas bijušas attiecību problēmas, emocionālā vardarbība, vēlme veidot attiecības, simpātiju izrādīšana, kā arī šķiršanās. Uzticības tālruņa konsultantu atbalsts bijis nepieciešams arī gadījumos, kad piedzīvoti sarežģījumi izglītības iestādēs: konfliktsituācijas ar pedagogiem, retāk – ar vienaudžiem, emocionālā vardarbība, uzvedības problēmas.
“Vēl viens būtisks aspekts mūsu darbā ir ar interneta drošību saistītie jautājumi. Mūsdienu izteikti digitālajā vidē pusaudžiem pastāv liels risks saskarties ar vardarbību interneta vidē, tāpēc mēs sniedzam atbalstu un izglītojam jauniešus arī par drošību internetā, veidojot atelpas vidi mūsu sociālajos medijos, kā arī konsultējot un atbalstot jauniešus, kuri izjutuši pārdzīvojumus saistībā ar internetā redzēto,” skaidro Ako Kārlis Cekulis.
No 24. novembra līdz 14. decembrim Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem informatīvā kampaņā bērnu un jauniešu vidū popularizēs Uzticības tālruņa numuru 116111, kā arī aktualizēs drošību internetā. Vairāk informācijas https://uzticibastalrunis.lv/.