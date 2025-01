Aktrise Laura Erdlāne par Rēzijas Kalniņas greizsirdību: "Tas bija emocionālais terors, drausmīgs mobings, neslēpts naidīgums"

Vaicāta, kas tad tieši mainījies darbavietas atmosfērā, Laura atzīst: “Biju atdevusi sevi visu šai vietai, bet pretī pēkšņi saņēmu tādu atmaksu... Par itin visu, ko darīju, man tika norādīts vai likts saprast, ka tas nav pietiekami, nav labi. Sākās visādas aizkulišu runas, piemēram, ka saņemu lielu naudu un nedaru pilnīgi neko. Bija skumji to dzirdēt, jo visu laiku brīvprātīgi biju gājusi, darījusi, strādājusi... Atalgojumu saņēmu tikai par nospēlētajām izrādēm, bet ne par to, ka kopā ar kolēģiem kārtojām zāli, mazgājām traukus, grīdas. Tos darbus veicu vispār bez atlīdzības. Pēc tam jau parādījās baumas gan "OratoriO", gan ārpusē, ka man it kā esot attiecības ar Rēzijas vīru Aināru. Kad sākās sarunas, ka Rēzija pati ir ko tādu teikusi, biju par to pārsteigta. Es?! Kāpēc es?! Tikai tāpēc, ka esmu jauna, to visu var uzgrūst man virsū?! No vienas puses, smieklīgi, no otras – traģiski. Nevienā brīdī neesmu radījusi nevienu pašu iemeslu tā domāt. Nesaprotu, kāpēc tieši es esmu iejaukta šai visā? Labi, cilvēkiem ģimenes dzīvē varbūt kaut kas sagrozījās ne tā, varbūt problēmas ir briedušas ilgi – man nav ne jausmas. Taču brīdī, kad sāka mani jaukt iekšā, nenāca prātā neviena cita versija, ka tas ir kaut kāds attaisnojums, iemesls savu kļūdu vai problēmu neatzīšanai vai cenšanās fokusu pagriezt uz citu pusi,” neizpratnē aizvien ir Laura Erdlāne, piebilstot: “Es varu ļoti daudz paciest. Ļoti daudz arī esmu jau pacietusi, dzirdot, ko par mani runā. Citi man teica, ka neesmu to pelnījusi, bet es laidu to pār galvu, aizbildinoties, ka šis ir mans darbs un šādi sīkumi mani neietekmē. Pie meliem un nepatiesībām darba vidē jau biju pieradusi, uztvēru to kā ikdienišķu normu, nejutos tik spēcīga, lai stātos pretī tāda veida komunikācijai. Līdz tikai pašās beigās attapos, ka, nē, tas man nav pieņemami!”