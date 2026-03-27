5 matu novecošanās pazīmes - kā tās laikus apturēt
Mati noveco līdzīgi kā āda – tie zaudē mitrumu, elastību, spīdumu un kļūst trauslāki. Balstoties uz patērētāju pieredzi un augsta līmeņa zinātniskiem pētījumiem, Kérastase identificējis piecas galvenās matu novecošanās pazīmes: sausumu, šķiedras vājināšanos, spīduma zudumu, elastības samazināšanos un blīvuma pārmaiņas. Šīs izmaiņas notiek gan redzami, gan mikroskopiskā līmenī, ietekmējot matu kopējo jauneklīgumu.
Šīs izmaiņas notiek gan redzami, gan mikroskopiskā līmenī, ietekmējot matu kopējo jauneklīgumu.
Līnija Chronologiste radīta, lai mērķtiecīgi iedarbotos uz matu šķiedru un saknēm, palīdzot atjaunot struktūru un saglabāt dzīvīgumu ilgāk. Tā apvieno progresīvu matu zinātni ar luksusa kopšanas pieredzi.
Chronologiste Bain Régénérant šampūns (250 ml)
Šampūns darbojas kā augstvērtīgs sejas attīrošais līdzeklis, tikai matiem. Tas maigi, bet efektīvi attīra galvas ādu, vienlaikus sniedzot komforta un svaiguma sajūtu. Aktīvās sastāvdaļas, kas aizgūtas no sejas kopšanas nozares, palīdz atjaunot galvas ādas līdzsvaru un sagatavo matus turpmākai kopšanai.
Chronologiste Masque Intense Régénérante matu maska (200 ml)
Bagātināta ar keramīdiem un sfingolipīdiem, šī intensīvā maska atjauno un stiprina matu šķiedru, padarot matus biezākus, izturīgākus un vizuāli veselīgākus un atjaunojot to struktūru no iekšienes.
Jaunais Chronologiste Overnight Youth serums (90 ml)
Iedvesmojoties no ādas nakts atjaunošanās cikla, šis serums darbojas laikā, kad organisms visaktīvāk atjaunojas, – miegā. Polimēri pret sausumu iekļūst dziļi matu šķiedrā līdz pat kodolam, savukārt glicerīns palīdz saglabāt mitrumu, uzlabojot elastību, gludumu un spīdumu. Neatstā nogulsnes.
Ieklājiet vienu devu sausos vai mitros matos pirms gulētiešanas, sadalot matu vidusdaļā un galos. No rīta nav nepieciešams izskalot.