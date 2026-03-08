PTAC atklāj vienkāršu veidu, kā iepirkties izdevīgāk
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīki ir būtisks atbalsts ikdienas iepirkšanās procesā, īpaši laikā, kad pārtikas cenas turpina pieaugt. PTAC veiktais pieejamo rīku izvērtējums apliecina, ka tie varētu sniegt patērētājiem iespēju ērtāk salīdzināt cenas dažādos veikalos, plānot pirkumus un ietaupīt.
Cenu salīdzināšanas rīku attīstība ir viens no pasākumiem, kas noteikts 2025. gada 27. maijā parakstītajā Memorandā par pārtikas preču tirdzniecību (turpmāk — Memorands), kura mērķis ir veicināt pamata pārtikas produktu pieejamību, palielināt vietējo produktu īpatsvaru un stiprināt sadarbību starp mazumtirgotājiem un ražotājiem. PTAC nodrošina Memoranda izpildes monitoringu.
Atbilstoši Memoranda nosacījumiem PTAC ir izvērtējis šobrīd patērētājiem pieejamos pārtikas cenu salīdzināšanas rīkus: Cenu depo, Kiwiscan.io, Letapartika.lv un VisiBukleti.lv.
Cenu salīdzināšanas rīki aptver atšķirīgu tirgotāju loku, tādēļ arī var atšķirties preču sortiments, kuriem atspoguļo cenas. Izmantojot šos rīkus, patērētājiem jāpārliecinās par norādītās cenas derīguma termiņu un jāpievērš uzmanība tam, vai informācija tiek regulāri atjaunināta.
Pozitīvi, ka lielākā daļa platformu piedāvā dažādas šķirošanas un filtrēšanas iespējas, kas atvieglo izdevīgāko piedāvājumu atrašanu un kuras ieteicams izmantot. Īpaši vērtīga ir iespēja sakārtot preces pēc cenas par mērvienību, atlasīt produktus pēc ražotāja vai izcelsmes valsts, kā arī apskatīt zemo cenu groza piedāvājumus.
Šīs ir mājaslapas un lietotnes, kurās pieejama informācija par veikalu preču cenām:
-
www.kiwiscan.io – pieejamas Barbora un Rimi internetveikalu preču cenas.
-
www.letapartika.lv – pieejamas Gemoss, Lats, Lidl, Maxima, Barbora, Citro, Rimi, Velto, Promo Cash&Carry un Mego veikalu preču cenas.
-
www.visibukleti.lv – pieejamas TOP, Rimi, Maxima, Lidl, Mego, Citro, Lats, Spar, Aibe, Forevers un Kurzemes Gaļsaimnieks veikalu preču cenas.
-
Lietotne “Cenu depo” – pieejamas Rimi, Top, Promo, Maxima, Mego, Depo, Citro, Velto un Preiļi veikalu preču cenas.
Vienlaikus PTAC aicina patērētājus ziņot gadījumos, ja tirdzniecības vietā nav pieejami zemo cenu groza produkti, tiek piedāvātas maldinošas atlaides, kā arī, ja tiek īstenotas citas maldinošas akcijas, atlaides vai izpārdošanas. Ziņot var, sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@ptac.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 65452554.