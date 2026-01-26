Demogrāfiskā bedre Rīgā: daudziem bērnudārziem draud slēgšana
Tā dēvētās demogrāfiskās bedres dēļ Rīgas bērnudārzos ir ievērojami samazinājies audzēkņu skaits, līdz ar to tiek apsvērta iespēja reformēt vai pat slēgt desmitiem pašvaldības dārziņu, vēstīja "TV3 ziņas".
Patlaban Rīgā darbojas vairāk nekā 150 pašvaldības bērnudārzu, taču, kā norāda Rīgas domē, ne visi no tiem ir pilnībā noslogoti. Pašvaldība apsver bērnudārzu tīkla optimizāciju. Tiekot apspriesti dažādi scenāriji, sākot no iestāžu apvienošanas līdz pat bērnudārzu slēgšanai. Pašvaldībā atzīst, ka esošais iestāžu skaits vairs neatbilst reālajam pieprasījumam.
"Kopš 2016. gada Rīgā jaundzimušo skaita kritums ir 50%. Straujāks nekā Latvijā kopumā. Tas atstāj savu pēdu uz dārziņiem un skolām," norāda Rīgas domes deputāte Elīna Treija (NA).
"Mums jāskatās pieprasījums un piedāvājums. Ja piedāvājums tāds, kur vienas izmaksas uz bērnu augstas, un ir atsevišķas vietas, kur viena bērna izmaksas augstākas par tūkstoti eiro, tad jādomā, kā dabūt vidējo - 500 eiro," sacīja Rīgas domes Izglītības komitejas vadītāja Laima Geikina (JV).
Domnieki jau ilgāku laiku strādājot pie tā, lai sakārtotu izglītības iestāžu tīklu Rīgā. Kā atzina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), ir apkaimes, kur bērnudārzos katastrofāli pietrūkst vietu, piemēram, centrs un Skanste, bet tajā pašā laikā vairākās citās apkaimēs bērnu skaits samazinās un dārziņu aizpildījums ir 60-70%. "Būs jāpieņem lēmumi nākotnē un jāvērtē, kur pat jāslēdz," raidījumam atzina Rīgas mērs.
Optimizācijas mērķis esot ne tikai ietaupīt līdzekļus, bet arī uzlabot izglītības kvalitāti un efektīvāk izmantot pašvaldības resursus, piemēram, lai nebūtu jātērē līdzekļi tukšu telpu uzturēšanai, bet tā vietā varētu novirzīt naudu pedagogu atlīdzībai. Pašvaldība gan uzsver, ka katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli, ņemot vērā dažādus kritērijus un uzmanības centrā paturot bērnu, vecākus un ģimeni.
Pirmdien domē norisinājās pirmā darba sēde, kurā diskutēja par bērnudārzu tīkla optimizāciju. Pagaidām netiek atklāts, cik daudz un kuras tieši iestādes varētu skart pārmaiņas, taču kuluāros izskan, ka tās varētu attiekties uz vairākiem desmitiem bērnudārzu, vēstīja "TV3 ziņas".
Pašvaldība sola dialogu ar iedzīvotājiem un skaidru komunikāciju par iespējamām pārmaiņām, kuras, visticamāk, tiks realizētas līdz septembrim, kad sākas jaunais mācību gads.