Izvarošana, bērna zaudēšana, depresija, vēzis - Henrieta Verhoustinska atklāti runā par pārdzīvoto

"Es atceros to brīnumaino sajūtu, ka es tā kā esmu izkļuvusi no kaut kāda stikla kupola, ka es tagad redzu pasauli atkal kaut kā mierpilni, es varēju gulēt. Tā bija lielākā dāvana. Līdz ar to es ar lielu piesardzību izturos pret šobrīd tādu esošo tendenci noliegt medikamentus psihiatrijā un uzskatīt to par kaut kādu big pharma [farmācijas biznesa – red.] lobiju, jo man tie palīdzēja," pauž Henrieta. Protams, pēc psihiatra ieteikuma viņa arī uzsāka apmeklēt psihoterapeitu. Šīs divas terapijas kopā – medikamenti un psihoterapijas seansi – palīdzēja no depresijas izkļūt, un Henrieta atzīst, ka pašas spēkiem to nebūtu paveikusi.