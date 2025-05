"Es salūzu un sabruku…" mūziķis Andžejs Grauds atklāti par depresiju un izdegšanu

Pēc izdegšanas Andžejs atkopās divus gadus. “Esmu pamazām restartējies, varu teikt, ka esmu atgriezies dzīvē pat labākā sevis versijā. Atlabšana sākās līdz ar ierobežojumu beigām, kad varējām atsākt darbošanos. Bet atguvos patiešām lēnām. Jāsaka liels paldies ģimenei, tā mani izglāba, sniedza atbalstu, izvilka mani no šī slazda. Visvairāk jāpateicas sievai Sigitai, kas spēja attiecīgi reaģēt, parūpēties un palīdzēt. Lai gan šo savu stāvokli no apkārtējiem slēpu, nevienam par to nestāstīju, sabiedrībā praktiski neparādījos. Bet man jau arī negribējās ar kādu runāt, it sevišķi par savām problēmām. Arī bērniem neizrādīju, cik slikti jūtos. Es maskējos, slēpos un mānījos, lai tikai neizrādītu savu patieso stāvokli,” atklāj mūziķis, kas esot vērsies arī pie speciālistiem pēc palīdzības. “Vajadzēja aprunāties ar psihologu. Tas nekas, ka labi zināju, ko man prasīs, ko runās, taču man tomēr vajadzēja šo atbalstu. Jā, man psihologs palīdzēja, liels paldies par to! Bet speciālos medikamentus gan nelietoju, mēģināju atgūties arī bez to palīdzības. Toties ļoti labi palīdzēja fiziskās aktivitātes,” pieredzē dalās Andžejs.