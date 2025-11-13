Psihologi atklāj, kāpēc mūs tik ļoti vilina cilvēki, kuri jau ir attiecībās
Būsim godīgi – vai jums ir gadījies, pirmo reizi satiekot sava labākā drauga vai draudzenes mīļoto personu, nodomāt, ka šis nu gan ir ļoti seksīgs cilvēks? Vai varbūt jums sirdī iekritis svešinieks, kuru satikāt bārā un kurš, kā izrādās, jau ir ilgstošās attiecībās vai pat precējies?
Jūs varat justies vainīgi par to, ka jūs piesaista aizņemts cilvēks, taču izrādās, ka tā nav apšaubāma morālā kompasa lieta, kas liek jums justies šādi, raksta izdevums "Metro". Patiesībā ir bioloģisks iemesls, kāpēc mūs piesaista cilvēki, kuri jau ir attiecībās. "Partnera izvēles kopēšana" ir sena parādība, kas joprojām var ietekmēt mūsu iepazīšanās peripetijas. Ko tas nozīmē? Kāpēc mūs tik ļoti piesaista cilvēki, kuri nav brīvi no citām attiecībām?
To var ļoti vienkārši izskaidrot šādi: cilvēkus piesaista jau aizņemts partneris, jo viņi redz, ka šī persona jau šķitusi pievilcīga un iekārojama citiem. "Pārdevēja izvēles kopēšana tiek definēta kā partnera izvēles iespējamības palielināšanās tāpēc, ka viņu ir izvēlējušies citi," skaidro psiholoģe Eloīze Skinere. "Citiem vārdiem sakot, viens cilvēks kopē cita cilvēka partnera izvēli." Tātad, iespējams, jums kāds iepatiksies tāpēc, jo viņš patīk gan citiem, gan jums. Tas izklausās vienkāršoti, taču tam ir bioloģiski pierādījumi.
"Tas ir dokumentēts daudzās sugās, sākot no zivīm un putniem līdz primātiem," žurnālam "Metro" skaidro attiecību psiholoģe Limora Gotlība. "Tas darbojas kā sava veida sociāls pierādījums: ja vīrieti jau ir "izvēlējusies" cita sieviete, tas norāda, ka viņam piemīt vēlamas īpašības." Savā grāmatā "Primal Dating" psiholoģe rakstīja: "Ātrākais veids, kā sievietes var novērtēt vīrieša vērtību, ir ieraudzīt viņu citu sieviešu sabiedrībā."
Vai daži cilvēki biežāk kopē citu cilvēku partneru izvēli? Lai gan tas attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm, Gotlība saka, ka sievietes to dara biežāk. "Mūsu senču vidē partnera izvēle bija ļoti svarīgs lēmums, jo sievietes vairāk ieguldīja bērnos - no ieņemšanas brīža līdz pat viņu audzināšanai." Tā rezultātā sievietes meklēja vīriešos slēptas īpašības un pazīmes, piemēram, uzticību, lojalitāti, rūpes un inteliģenci, kas nebija uzreiz pamanāmas,” viņa saka. No otras puses, pēc ekspertes domām, vīrieši evolūcijas gaitā ir koncentrējušies uz redzamām sieviešu auglības pazīmēm, piemēram, jaunību un veselību. “Tāpēc sieviešu partnera izvēli vairāk ietekmē sociālie faktori, savukārt vīriešu izvēli – vizuālie faktori,” viņa skaidro. Starp citu, arī jūsu personības tips ietekmē šo tendenci. Psiholoģe Eloīze Skinere skaidro, ka cilvēki, kuri mēdz meklēt ārēju atbalstu lēmumu pieņemšanai un personīgai izvēlei, var paļauties uz “partnera izvēles kopēšanu”. Tas ir izplatīts jaunāku cilvēku vidū vai tiem, kuriem nav lielas attiecību pieredzes un kuri nevar patstāvīgi novērtēt partnera piemērotību. Bet kādi ir šķēršļi? Papildus acīmredzamajām morālajām negatīvajām sekām šai parādībai ir arī vairākas problēmas.
“Tas palīdz paātrināt lēmumu pieņemšanu, bet negarantē saderību,” saka Limora. “Publiskajā vidē cilvēks var šķist iekārojams, bet privātā līmenī viņš var nebūt piemērots ilgtermiņa partneris.” Ilgtermiņa attiecībām ir nepieciešama saderība, kopīgas vērtības un apņemšanās. Partnera izvēles kopēšana var pavērt durvis, taču tā nepalīdzēs saglabāt partnerību. Nemaz nerunājot par to, ka, ja kāds pamet savu partneri jūsu dēļ, vienmēr pastāv risks, ka tas atkārtosies vēlāk. Pēc ekspertes domām, ir satraucoši, ka katras piektās jaunās attiecības sākas šādā veidā. "Tiem, kas iesaistās partnera pavedināšanā, ir augstāks narcisisma, ekstraversijas, neuzticības un atvērtības jaunām pieredzēm līmenis," piebilst psiholoģe.