Ja vīrietim ir zemāka izglītība nekā sievietei, ir liels risks, ka attiecības izjuks

Izglītība prasa laiku un resursus, sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka vīrietim ir jābūt ģimenes nodrošinātājam, raksta Lsm.lv. Mūsdienās vīrieši bez izglītības var labāk atrast darbu nekā sievietes bez izglītības, pauda speciālisti.

Puse no pāriem šķiras, tiesiskais regulējums ir mainījies, tagad šķir vairāk laulību, "Ģimenes studijā" skaidroja Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula. Izglītības līmeņa atšķirības ir viens no laulības šķiršanas iemesliem – ja vīrietim zemāka izglītība nekā sievietei, tad ir iespēja, ka laulība tiks šķirta.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Marita Zitmane skaidro, ka Latvijā nav pētījumu par izglītības atšķirību ietekmi uz laulību, bet starptautiski pētījumi rāda, ja sievietei ir augstāka izglītība par vīrieti, tad iespējama šķiršanās,

ja abiem augstākās izglītības, tad laulība ir stabila.

Ir divi aspekti, kas var skaidrot šo šķiršanās statistiku – izglītība ir zināms statuss un šķiru atšķirība, pauda sociālantropologs, Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks. Tā var veidot vienu no saspīlējuma dimensijām. Izglītība mūsdienās nozīmē arī augstākus ienākumus.

Psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns akcentēja, ka psihoterapijā ir savi psihoterapeitu pētījumi – stabilāks ir pāris, kuriem ir līdzīgas intereses, kā arī pretstati pievelkas, stabilam pārim jābūt vienā sociālajā slānī.

Mūsu puiši tik ļoti nealkst iegūt doktora grādu, jo jāiet uz to 20 gadus un jādzīvo nabadzībā, akcentēja Sedlenieks.

Jauns.lv jau iepriekš rakstīja, ka apstākļi, kad viens vai abi partneri "mainās un vairs nav tas pats cilvēks, ar kuru jūs sākāt attiecības", var būt par iemeslu attiecību izjukšanai.

Ja cilvēki aug un mācās viens no otra, tad, iespējams, jūs varat virzīties uz priekšu kopā. Tomēr, ja viens cilvēks aug, bet otrs ne, tas var novest pie neizbēgamas šķiršanās.

Ja attiecības tomēr nav izdevies saglābt un tās izjukušas, vispirms meklējiet atbalstu pie sev tuviem cilvēkiem - viņu atbalsts vienmēr palīdz pārvarēt grūtus brīžus. Padomājiet arī par to, ko esat iemācījies no šīm attiecībām un kā tās padarīja jūs par labāku cilvēku, nekā bijāt pirms tam. Meklējiet pozitīvos aspektus, kas saistīti ar to, ka esat viens - koncentrējieties uz saviem hobijiem, mērķiem un nākotni.

