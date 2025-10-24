Londonā noslepkavotās Agnes meita Evita aizkustinoši saka paldies visiem, kuri atbalsta
Austrumlondonas iedzīvotājus un jo īpaši lietuviešu kopienu Lielbritānijā šokējis nežēlīgs noziegums – aizvadītās sestdienas vakarā 40 gadu vecā Agne Druskiene tika nāvējoši sadurta savās mājās Hornčērčā. Policija saistībā par slepkavību arestējusi viņas vīru Augustinu Druski. Viņš jau nogādāts tiesā, kur sniedzis liecības.
Austrumlondonā dzīvojošas lietuviešu ģimenes traģēdija raisījusi lielu šoku gan vietējai sabiedrībai, gan visiem lietuviešiem, ziņo britu mediji. 40 gadus vecā Agne Druskiene sestdien tika atrasta mirusi savās mājās ar vairākām durtām brūcēm. Policija ieradās notikuma vietā 18. oktobrī plkst. 1 naktī. Vienlaikus atbrauca arī mediķi, taču nespēja paveikt brīnumu - Agne jau bija mirusi.
Saistībā ar notikušo tika arestēts nogalinātās sievietes vīrs, 43 gadus vecais Augustīns Druskis, kurš strādāja par celtnieku. Viņš patlaban jau sniedzis liecību tiesā, kur savu vainu noliedzis.
Noslepkavotās lietuvietes kaimiņi ziņu portālam metro.co.uk pastāstīja, ka notikušais viņus dziļi šokējis, jo Druski no malas šķituši ideāla ģimene. "Nevaru noticēt, ka tevi vairs neredzēšu. Eņģeļi tevi paņēma pārāk ātri – tas nav pareizi," teikts kaimiņu atstātajā vēstījumā blakus ziedu pušķim blakus ģimenes mājai, kuru norobežojusi policija.
Pēc traģēdijas Apvienotās Karalistes lietuviešu asociācija platformā GoFundMe sākusi kampaņu, lai palīdzētu nogalinātās Agnes bērniem.
Dažu dienu laikā Agnes diviem dēliem un 19 gadu vecajai meitai Evitai Druskītei jau savākti vairāk nekā 40 000 britu mārciņu, un ziedotāju sarakstā ir arī latviešu vārdi un uzvārdi.
"Mēs pateicamies visiem par atbalstu un mīlestību. Kopiena mums ir palīdzējusi saprast, cik daudz siržu mūsu māte aizkustināja. Mēs to ļoti novērtējam," sacīja Evita.
Finansiāli palīdzēt Agnes Druskienes bērniem iespējams šeit: https://www.gofundme.com/f/agnes-druskienes-vaikams
Apvienotās Karalistes lietuviešu asociācijas vadītāja Alvija Čerņauskaite neslēpj, ka noziegums šokējis pat tos, kas Agni Druskieni personiski nepazina. “Kopš traģēdijas mēs piedāvājam palīdzību – ne tikai finansiālu, bet arī emocionālu un praktisku. Kopienas valde ir organizējusi tikšanās un plaši izplatījusi informāciju, lai bērni justu vismaz nedaudz rūpju un mīlestības.
Šī traģēdija ir dziļi aizkustinājusi ikvienu. Agne bija pazīstama kā laipns, sirsnīgs un uzticams cilvēks, tāpēc viņas zaudējums atbalsojās tālu ārpus viņas tuvākā loka. Daudzi, kas viņu nekad nav satikuši, teica, ka jūtas tā, it kā būtu zaudējuši kādu sev tuvu cilvēku,” metro.co.uk pastāstīja Alvija Čerņauskaite.