Savās mājās Londonā nogalināta 40 gadu vecā lietuviete Agne; aizturēts viņas vīrs
Lietuviešu kopienu Apvienotajā Karalistē ir satriekusi briesmīga ziņa - savās mājās Londonā noslepkavota trīs bērnu māmiņa Agne Druskiene. Aizdomās turamais ir viņas 43 gadus vecais vīrs Augustins Druskis.
40 gadus veca lietuviete tika atrasta savās mājās Haveringas rajonā Londonas austrumos ar vairākām durtām brūcēm. Policija tika izsaukta, jo bija ziņojums, ka noticis uzbrukums ar nazi Krenhemas ielā Hornčērčas rajonā sestdien, 18. oktobrī, ap plkst. 1:04 pēc vietējā laika. Mediķi notikuma vietā konstatēja sievietes nāvi, ziņo metro.co.uk. Sievietes 43 gadus vecais vīrs tiek turēts aizdomās par slepkavību, viņš tika arestēts un jau šonedēļ stājās tiesas priekšā.
Ģimenes traģēdija ir radījusi daudz jautājumu gan Lietuvā, gan ārzemēs par to, kas, iespējams, noticis aiz slēgtām durvīm ģimenes mājās, un rosinājusi runas par iespējamu vardarbību. Drusku ģimenes kaimiņi Austrumlondonā bija šokēti. "Viņi šķita mīlīga ģimene," vietējiem medijiem sacīja apkārtnes iedzīvotāji.
Tagad bez mātes ir palikuši trīs bērni - divi puikas un vecākā meita Evita Druskīte, kura nesen uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Evita saviem brāļiem ir palikusi vienīgais atbalsts.
Apvienotās Karalistes lietuviešu kopiena platformā Gofundme.com ir sākusi ziedojumu vākšanu Agnes Druskienes bērnu atbalstam. Palīdzēt viņiem var šeit: https://www.gofundme.com/f/agnes-druskienes-vaikams
"Ir brīži, kas visu maina. Brīži, pēc kuriem nekas vairs nav tāds pats. Šāds brīdis sašķēla šīs ģimenes pasauli tūkstošos neatgriezenisku gabaliņu…
Agne tika nežēlīgi un netaisnīgi izrauta no viņas dzīves – sieviete, kas bija viss tiem, kas viņu pazina. Mīloša, uzticīga māte savai ģimenei, maiga meita, uzticama draudzene, labsirdīga kaimiņiene. Cilvēks, kura smaids sildīja, kura apskāviens mierināja un kura sirds nekad nenogurst dalīties mīlestībā ar apkārtējiem.
Viņas trīs bērni palika bez vissvarīgākā cilvēka – bez savas mātes.
Jaunākie – bez maiguma, drošības un rokām, kas vienmēr mierināja.
Vecākā meita, kura tikko sākusi savu patstāvīgo dzīves ceļu, šodien ir spiesta būt par spēku mazajiem.
Tas nav tikai zaudējums. Tās ir bezgalīgas sāpes, klusums un tukšums, ko nekas nevar aizpildīt.
Mēs visi varam darīt to, ko cilvēki prot vislabāk – būt klāt un palīdzēt.
Katrs laipnības žests, katrs ziedotais eiro vai mārciņa, katra šīs vēsts nodošana – ir kā roka, kas maigi apskauj bērnus, kas palikuši bez mātes, un jūtīga balss, kas saka: "Jūs neesat vieni."
Sirsnīgi aicinām ikvienu, kam rūp, sniegt savu ieguldījumu Agnes bērnu atbalstīšanā. Palīdzēsim viņiem pārvarēt šo grūto laiku, lai tumsu pamazām aizstātu gaisma.
Paldies par jūsu laipnību. Paldies, ka palīdzat šai ģimenei sajust gaismu pat šādā bezgalīgā tumsā.
Agneses gaisma nekad neizdzisīs – tā dzīvos viņas bērnu sirdīs un mūsu līdzjūtībā," raksta Apvienotās Karalistes lietuviešu kopiena platformā Gofundme.com, lūdzot ziedot Agnes Druskienes bērnu atbalstam.
Palīdzēt viņiem var šeit: https://www.gofundme.com/f/agnes-druskienes-vaikams