"Latvijas sirdsdziesmas" vadītāja Normunda Zuša dzīvē varenas pārmaiņas - viņš vairs nav rēzeknietis

Normunds Zušs, kuru pirms desmit gadiem iepazinām kā Rēzeknes Zaļo pakalnu kora vadītāju un uzvarētāju šovā "Koru kari", vienmēr sevi pozicionējis kā īstenu latgalieti. Normunds dzimis Malnavā, kad vecāki šķīrās, pārcēlās pie vecāsmammas Rēzeknē, kur uzauga, apmeklēja skolu un iekārtojās uz patstāvīgu dzīvi.

Dzīvokli Rēzeknē Normunds nomainīja pret ģimenes privātmāju, ko pandēmijas laikā savām rokām remontēja un labiekārtoja, tajā izveidojot pat mūzikas ierakstu studiju. Savu mīlestību dzimtajai pusei Zušs apliecinājis, arī būdams Rēzeknes himnas autors, kā arī neilgu laiku – pašvaldības deputāts. Pirms pāris gadiem mūziķis atklāja, ka viņa īpašumā nonākušas arī vecvecāku mājas Dricānos, kas prasa savu ieguldījumu. Intervijās Normunds allaž bija cerību pilns, ka arī nākotnē viņa un ģimenes māja būs Latgalē. Tomēr beidzamie gadi ieviesuši būtiskas korekcijas Zuša dienaskārtībā, kā dēļ pastāvīga dzīve mīļajā Latgalē kļuvusi neiespējama.

“Manā dzīvē parādījās Latvijas Radio 2, kas deva papildu spēku pārvarēt visas dzīves rūpes,” nupat intervijā žurnālam "Rīgas Viļņi" lielo dzīves pārmaiņu sākumu ieskicē Normunds. Kā zināms, viņš pirmajā pandēmijas gadā, kad bija apsīkusi visa koncertdzīve, saņēma uzaicinājumu pievienoties Latvijas Radio 2 programmu vadītāju komandai. Bieži jautāts, kā vairākas reizes nedēļā būs no Rēzeknes izbraukāt uz Rīgu, Zušs bija optimistisks, sakot, ka to neizjūt kā problēmu. Mūžībā aizejot Guntim Skrastiņam, Normunds kļuva arī par LTV1 raidījuma "Latvijas sirdsdziesma" vadītāju. Līdzās savas ilggadējās grupas "Galaktika" darbībai pagājušā gada nogalē Normunds sāka arī jaunu muzikālu projektu "Aiz horizonta", kurā piedalās viņa “draugs un radio kolēģis Kaspars Markševics un arī Liepājas teātra dziedošais aktieris un autosportists Viktors Ellers”.

“Pagājušā gada pavasarī Radio mājā biju sācis strādāt uz pilnu slodzi, vadot LR2 gan savu svētdienas ēteru, gan arī darbadienās – "Dienas mūzikas programmu" ar "Labas apetītes vēlējumu koncertu",” stāsta Normunds. Un tas bijis periods, kad kopā ar ģimeni – sievu Mārīti un meitu Laimu Elizabeti (6) – izdomājuši pamēģināt, kā ir pārcelties uz Rīgu un padzīvot īrētā miteklī. “Tas bija labs mēģinājums “numur viens”, bet, tā kā izlēmām meitu jau sešos gados sūtīt skolā, atgriezāmies Rēzeknē. Un radio darbs atkal nominimalizējās tikai uz svētdienām,” atklāj mūziķis. Nu, kad gads ar pārdomām riņķī un meita pabeigusi pirmo klasi, Zuši ķērušies pie “mēģinājuma numur divi”, atkal aizbraucot no Rēzeknes. “Šoreiz tā pamatīgi un stabili!” domā Normunds.

“Nav tā, ka savu pārcelšanos plānoju radio vai televīzijas dēļ. Bet tas, protams, ir bijis liels dzinulis, jo tiešām trīs vai četras reizes nedēļā braukt uz Rīgu nebija viegli, sāka beigties gan paša fiziskie resursi, gan arī auto resursi nebija neizsmeļami, aizdomāties lika arī degvielas cenas. Bet svarīgākais tomēr ir tas, ka visi draugi un pēdējo gadu paziņas ir Rīgā, visas iespējas, ko varu dot meitai, ir Rīgā, kā arī šā brīža darbs un vispār darba iespējas ir Rīgā… Neatlika cits variants, kā pārcelties,” viņš stāsta.

Kur tieši ģimene apmetusies, mūziķis pagaidām neatklāj, vien to, ka “ļoti pietuvojušies Rīgai” un jaunā dzīvesvieta ir māja. Pārcelšanās, mantu pārvešana un labiekārtošanās Zušu ģimenei pēdējos mēnešos bijusi un turpina būt papildu milzīga fiziska un garīga slodze. “Patlaban plus mīnus viss ir savests un sakārtots, bet savu mājas studiju, visticamāk, paspēšu no jauna uzbūvēt tikai rudenī; vēl daudz darāmā, lai spētu justies kā mājās. Šīs vasaras plāni grozās tikai un vienīgi ap jaunās ģimenes ligzdiņas iekopšanu. Sievastēvs, atbraucis ciemos, teica: “Jā, šeit darba ir uz pieciem gadiem!” Mans plāns ir visu pabeigt maksimums divos gados, tāpēc piedurknes jāuzloka augstāk, darba cimdi jāuzvelk ērtāk, un uz priekšu!” apņēmības pilns ir arvien “sirdī esošais latgalietis” Zušs.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" dubultnumurā!