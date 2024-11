Ko slēpj vīrs no sievas? Psiholoģijas doktore Liena Hačatrjana uzrakstījusi kriminālromānu, kura darbība notiek mūsdienu Latvijā

Romāna darbība notiek Latvijā mūsu laikā, tā varoņi ir ikdienišķi cilvēki, un arī viņu pastrādātie noziegumi ir vienkārši. Taču varoņu savstarpējās attiecības un to intriģējošie samezglojumi, paralēles, kas velkamas starp dzīvēm, un paradoksi, kas atklājas, kopā veido ainu, kura ievelk un savaldzina ar iespēju ielūkoties privātuma aizkulisēs. Kas slēpjams tēvam no dēla un dēlam no tēva? Ko slēpj vīrs no sievas? Teju ikviens glabā kādu nelielu un varbūt pat nesvarīgu noslēpumu, taču, kopā savijušies, šie pusvārdi un slependarbi izveido neganti nokaitētu atmosfēru. Ir jānotiek izlādei – un tā notiek. Nejauši un it kā savstarpēji nesaistīti mirst divi cilvēki. Tās ir tikai sakritības vai arī viņus kāds ir nogalinājis? Ja tā, kam šīs nāves nākušas par labu, bet kurš, iespējams, kļuvis par zaudētāju paša organizētā spēlē? Kādas ir likmes, un vai sekos vēl kāds noziegums?